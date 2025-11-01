Pier Silvio Berlusconi parla di Silvia Toffanin e Maria De Filippi: le dichiarazioni

Record di ascolti per This is Me, il programma televisivo arrivato alla sua seconda edizione e condotto da Silvia Toffanin. Lo show è prodotto da Fascino P.G.T., società di produzione di Maria De Filippi, e con l’ultima puntata ha conquistato uno share del 23.24. % pari a 3 milioni e 16 mila telespettatori. La prima puntata ha visto la presenza di Laura Pausini, Gigi D’Alessio e Zlatan Ibrahimovic, mentre la seconda è stata interamente dedicata a Lorella Cuccarini in occasione dei suoi 40 anni di carriera. Per il gran finale sono invece entrati in studio Il Volo, Gerry Scotti, Gianluigi Buffon ma anche Alessandro Del Piero, Federica Pellegrini, Samira Lui, Fiorella Mannoia, Albano, Loredana Bertè e Alberto Urso. Non è inoltre mancato il prezioso contributo di Vincenzo De Lucia, che ha mostrato la sua divertente imitazione della Toffanin.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi dopo la puntata finale

Un successo grandissimo, quello ottenuto da This is Me, tanto che il Vice Presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha voluto fare un bilancio del programma evento di Canale 5. Le sue parole sono state divulgate dall’ufficio stampa Mediaset e hanno riguardato soprattutto il contributo di Maria De Filippi e di Silvia Toffanin.”Tre serate che raccontano i più grandi talenti” – ha esordito Pier Silvio – “This is Me ha regalato ai telespettatori un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo“.

L’AD Mediaset ha così voluto ringraziare in primis Maria De Filippi e la sua squadra: “Ancora una volta hanno vinto una sfida complicata: celebrare con passione e sincerità il talento nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport”. Il suo ringraziamento è andato anche a tutti gli ospiti che hanno partecipato con entusiasmo a questa sfida televisiva. E infine ha voluto fare un grande applauso a Silvia Toffanin, sua compagnia di vita, che è riuscita ad accompagnare ogni racconto con sensibilità, garbo e ironia. “Ha trasformato queste serate in un successo molto gradito dal pubblico italiano”, ha infine concluso.

Ci sarà una nuova stagione?

Il programma This is Me ha esordito su Canale 5 lo scorso anno, con uno speciale dedicato interamente agli ex allievi di Amici, diventati punti di riferimento per il mondo dello spettacolo odierno. Visto il grande successo, la squadra Mediaset ha deciso di estendere il format a tanti altri personaggi, arrivati in studio per raccontare il proprio percorso di vita e la propria gavetta. Le voci dicono che la trasmissione di Toffanin possa tornare sulla rete ammiraglia Mediaset anche nel 2026, ancora se non c’è ancora stata alcuna conferma.