Pier Silvio Berlusconi, la rivelazione sulle mancate nozze con Silvia Toffanin: il retroscena raccontato agli amici

L’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi non vuole sposarsi. E agli amici confessa…: “Silvia è la donna della mia vita, ma l’amore vero non ha bisogno di contratti”. Lei intanto si prepara al nuovo show in prima serata.

Stanno insieme da 25 anni, hanno due figli e hanno appena traslocato in una villa da 20 milioni di euro a Portofino, una casa da sogno, una delle più belle d’Europa. Eppure Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non si sposeranno.

A rivelarlo è il settimanale Oggi che, nella rubrica di Alberto Dandolo “I buoni, i belli, i cattivi”, esclude categoricamente le nozze – per altro attesissime e chiacchieratissime – tra l’amministratore delegato di Mediaset e la conduttrice di Verissimo, accompagnando la notizia con alcune confidenze che lo stesso Pier Silvio avrebbe fatto agli amici più stretti.

Il trasloco che ha fatto sperare

A innescare nuovamente il gossip sulle possibili nozze è stato il recente trasloco della coppia a Villa San Sebastiano, dimora storica del valore di circa 20 milioni di euro con vista mozzafiato sul golfo del Tigullio, in Liguria. Il cambiamento di residenza, insieme ai due figli Lorenzo Mattia (14 anni) e Valentina Sofia (9 anni), aveva fatto pensare a qualcuno nei salotti milanesi che il matrimonio potesse essere finalmente nell’aria.

Ma secondo quanto risulta al magazine, non è così. E stavolta arriva anche la spiegazione diretta dalle parole che Pier Silvio Berlusconi avrebbe confidato ai suoi amici più intimi.

“L’amore vero non ha bisogno di contratti”

“Pier Silvio continua a dire agli amici che Silvia è la donna della sua vita e che l’amore vero non ha bisogno di contratti”, rivela il settimanale Oggi. Una dichiarazione che suona come una posizione definitiva sulla questione matrimonio, chiudendo ogni speculazione sui fiori d’arancio.

E Silvia Toffanin? Dal canto suo, secondo il magazine, la conduttrice è totalmente concentrata sul lavoro e in particolare sulla nascita di un nuovo show in prima serata che la vedrà protagonista. Un progetto che rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella sua carriera televisiva, già consolidata dal successo di Verissimo.

Una storia d’amore lunga 25 anni

Silvia e Pier Silvio si sono conosciuti nel 2001, quando lei era ancora una Letterina di Passaparola al fianco di Gerry Scotti mentre lui non era l’amministratore delegato di Mediaset (carica che assumerà solo nel 2015). Dopo nove anni insieme è nato il loro primo figlio Lorenzo Mattia nel 2010, seguito nel 2015 da Valentina Sofia.

Sempre estremamente discreti sulla loro vita privata, di loro si è sempre saputo indirettamente e rarissime sono state le occasioni in cui hanno palesato qualcosa sul loro amore e sulla loro famiglia. Una riservatezza che li ha contraddistinti in tutti questi anni, nonostante i ruoli di primo piano che entrambi ricoprono nel panorama televisivo italiano.

Con qualche colpo di scena: come quando lo scorso anno Pier Silvio si presentò nello studio della sua trasmissione This Is Me che congratulandosi per il suo grande successo di audience. Gli insider del programma giurano che lei fosse del tutto all’oscuro della sorpresa.

La nuova dimora da sogno

Villa San Sebastiano, la nuova residenza della coppia, è un edificio storico costruito nel Cinquecento e poi rivisitato negli anni Settanta dalla nota architetta e designer Gae Aulenti. La dimora, che si estende su circa 1.300 metri quadri, è composta da 9 camere, 7 bagni e una piscina. Ma non solo: l’edificio, ricco di storia, è circondato da un mega terreno che comprende uliveti, vigneti e frutteti, con una vista mozzafiato su Paraggi e Portofino.

Ma per la casa quel contratto che Pier Silvio non vuole stilare per un matrimonio, è stato invece necessario: una firmetta da 20 milioni di euro.