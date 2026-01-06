Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, traslocano nella nuova casa: piscina, uliveti, 9 camere e 7 bagni

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi continuano a rappresentare una delle coppie più amate del mondo della tv e dello spettacolo italiano. Il loro è infatti uno degli amori più longevi: nonostante la decisione di non sposarsi, i due sono sempre stati molto uniti e, sin dal loro primo incontro, non si sono mai lasciati. Lei è la protagonista del weekend di Canale 5, dato che è al timone del talk show Verissimo, il salotto televisivo che ospita ad ogni puntata personaggi del mondo dello spettacolo. Lui è invece il Vicepresidente Mediaset e figlio del compianto Silvio Berlusconi, da cui ha ereditato la passione e la dedizione per il lavoro. Piersilvio e Silvia hanno iniziato la loro relazione nel 2002 e hanno anche messo al mondo i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015.

Nel 2022, Piersilvio ha acquistato Villa San Sebastiano a Portofino per 22 milioni di euro e, dopo due anni di ristrutturazione, si è trasferito in questa lussuosa dimora insieme a tutta la famiglia.

Dove vivono Piersilvio e Silvia Toffanin

La bellissima abitazione si affaccia sul Golfo del Tigullio ed è una dimora ricca di storia che risale al Cinquecento. Una struttura che è posizionata su un terrazzamento, tanto che è possibile ammirare un affaccio unico sul mare. Nel corso dei secoli, è stata una casa privata, che è diventata in seguito convento per poi tornare a essere una residenza a metà del XIX secolo. Proprio la posizione e la struttura formata da alti colonnati hanno dato la possibilità all’intera dimora di diventare rifugio dei soldati tedeschi. Sembrerebbe infatti che l’esercito abbia costruito un bunker per ospitare, al suo interno, un cannone che è stato adesso trasformato in piscina.