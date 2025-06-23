Pier Silvio Berlusconi e la passione per le serie turche: il retroscena sulla madre Carla Elvira Lucia dall’Oglio

Piersilvio Berlusconi e la passione per le serie turche: ecco perché Mediaset ha puntato sulle soap made in Istanbul. Il retroscena sulla madre Carla Elvira Lucia dall’Oglio

Nell’ultime stagioni televisive Mediaset ha puntato molto sulle serie turche. Inizialmente trasmesse per coprire la programmazione estiva, solitamente priva dei format consolidati, si sono rivelate in breve dei successi inattesi. Da Daydreamer a La Rosa della Vendetta, e più recentemente Segreti di Famiglia e Tradimento, le soap made in Istanbul si sono affermate nel palinsesto del Biscione e spesso hanno conquistato anche la prima serata.

Ovviamente il fatto che riscontrano il favore del pubblico è il primo motivo che ha spinto i vertici di rete ad investire su questo tipo di prodotti, ma a quanto pare Piersilvio Berlusconi avrebbe delle sue ragioni personali. Oggi le soap turche sono presenti anche su Mediaset Infinity dove hanno vasto seguito di pubblico e si rivelano vincenti anche sulla piattaforma streaming. L’AD del Biscione ha rivelato alla stampa che la sua scelta d’investire su questo prodotto è legata alla madre Carla Elvira Lucia dall’Oglio che avrebbe una vera passione per le serie made in Istanbul.

Berlusconi ha infatti ammesso di aver dato disposizione di comprare tutti prodotti in circolazione. “Ho detto ai miei di comprare tutte le serie turche che ci sono in giro. Quando vado a trovare mia mamma (Carla Elvira Lucia dall’Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi e mamma di Marina e Pier Silvio, ndr) la trovo sempre che guarda serie turche. E mi dice: ‘Ciao Pier Silvio, ora o ti siedi con me e la vediamo insieme oppure torna un’altra volta’“.

Mediaset, il segreto delle soap turche: passioni e intrighi

Il successo delle soap turche negli ultimi anni è stato planetario: hanno conquistato il primato dello share in 170 paesi del mondo, viste da più di 750 milioni di spettatori, un record non indifferente. Intrighi, passioni, tradimenti e colpi di scena rendono questo soap speciali e conquistano l’attenzione del pubblico che è incantata anche dall’ambientazione: le location sono solitamente legate a città come Istanbul che ha panorami mozzafiato.

Non mancano ovviamente i cliché vincenti, quelli che seppur scontati rendono la sceneggiatura appassionante e ricca di colpi di scena. Così un amore tradito o delle circostanze mal interpretate danno adito a delle situazione che vanno avanti puntata dopo puntata. Oggi Mediaset ha puntato su Segreti di Famiglia 2 che è in onda su Mediaset Infinity e su Io sono Farah che è prossima a conquistare la prima serata estiva. Mentre Tradimento presto verrà sospesa e tornerà in onda Settembre, quando verrà trasmesso il finale di stagione.

Tradimento sospesa, ecco cosa va in onda al suo posto

Proprio per non sprecare le ultime puntate di Tradimento durante l’estate che gli ascolti sono decisamente inferiori al resto dell’anno, Mediaset ha deciso di sospendere la soap e mandare in onda La Forza di una donna, nuova soap turca che promette di affermarsi nel palinsesto estivo.

La neo soap ha debuttato il 3 Giugno e ha già riscontrato il favore del pubblico, da Luglio andranno in onda alcune puntate speciali. La rete del Biscione è certa di aver fatto la scelta giusta nonostante le tante proteste dei fan di Tradimento, che avrebbero voluto vedere il gran finale subito. Chissà se la mamma di Piersilvio Berlusconi avrà approvato questa decisione?