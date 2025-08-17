Pier Silvio Berlusconi, dopo 25 anni d’amore e due figli arriva la confessione su Silvia Toffanin

Un uomo vincente sotto ogni punto di vista e che dirige con successo una grande azienda. Inoltre è il classico esempio di come sia assolutamente vero il detto che dietro a un grande uomo, per l’appunto, ci sia una grande donna. Lui è l’affascinante Pier Silvio Berlusconi, carismatico AD delle Reti Mediaset, mentre lei una delle conduttrici di punta non solo di Canale 5 ma della realtà del Biscione in toto.

Stiamo parlando di Silvia Toffanin, che a Settembre tornerà con le sue grandi esclusive, al timone del seguitissimo rotocalco Verissimo, che, da qualche anno ormai a questa parte, andrà in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio.

Grande novità di quest’anno saranno anche alcune puntate speciali, in onda in prime time, in pieno stile Maurizio Costanzo, in cui la professionista intervisterà importanti politici non solo italiani. Insomma, si prospetta un periodo bello intenso per la Toffanin, che la scorsa stagione ha anche condotto alcuni speciali dedicati alle vecchie glorie di Amici.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, un amore lungo 25 anni e due figli

Lei e Pier Silvio stanno insieme da 25 anni e hanno messo al mondo due figli quali Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nonostante ciò non si sposano. Lei nel corso di alcune rare interviste concesse ha fatto sapere di non volersi sposare ma di preferire scegliere ogni giorno il suo compagno perché lo sente davvero e non per via di un contratto. In ogni caso molti dei suoi estimatori sognano ancora di vederla con indosso l’abito bianco.

Che cosa ha confessato lui sulla sua storica compagna

Dalle pagine del settimanale Oggi il giornalista Alberto Dandolo ha raccontato che sebbene la coppia festeggi i suoi primi 25 anni d’amore lui, Pier Silvio, durante una cena nella sua amata Milano, avrebbe svelato di amare e di desiderare la sua compagna ancora di più del primo giorno.

Una rivelazione, indubbiamente, molto personale ma che fa sognare ad occhi aperti i fan della conduttrice veneta che attualmente si trova in Liguria con i suoi figli. Tuttavia lei e il compagno, nonostante sia molto impegnati entrambi con le loro professioni, cercano sempre di ritagliarsi del tempo di qualità per loro, soprattutto nella splendida Portofino dove possiedono una meravigliosa villa a picco sul mare.