Pier Silvio Berlusconi attacca Affari Tuoi, poi il retroscena su Stefano De Martino a Mediaset

Le parole dell’ad Mediaset sul programma di Rai 1 sono state piuttosto dirette, poi ha parlato anche del conduttore napoletano

Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, che si è tenuta lo scorso 8 luglio, ha parlato di tantissime cose, lanciando frecciatine anche ai programmi concorrenti. L’ad dell’azienda del Biscione proprio su Affari Tuoi, programma di punta di Rai 1 che è arrivato a superare anche il 30% di share, ha sferrato una critica piuttosto aspra.

Nessuno si sarebbe immaginato un simile commento, ma Berlusconi jr non ha avuto problemi a dire ciò che pensa del format. Pur riconoscendo come funzioni e come macini ascolti importanti, a detta sua la Rai non dovrebbe esserne tanto fiera. Successivamente l’ad Mediaset ha anche svelato un aneddoto proprio sul conduttore, Stefano De Martino.

Pier Silvio Berlusconi, le parole su Affari Tuoi e Stefano De Martino

Per Berlusconi jr non c’è ombra di dubbio sul fatto che Affari Tuoi sia un programma di grande successo, nel corso della conferenza stampa ha sottolineato come macini ascolti in ogni paese. Ma secondo l’ad Mediaset sarebbe al limite del gioco d’azzardo: “Mi chiedo se sia giusto che la Rai servizio pubblico mandi in onda, nella fascia di massimo ascolto, un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere. La domanda me la porrei, per fortuna non sono un dirigente Rai“, queste le parole nel corso della presentazione dei palinsesti.

Si è però complimentato per i grandi ascolti che il programma di access prime time ottiene. Pier Silvio Berlusconi ha poi svelato un retroscena che riguarda Stefano De Martino, spiegando come l’anno scorso il conduttore sarebbe stato a un passo ad arrivare a Mediaset. Secondo l’ad ci sarebbero state trattative in corso, ma poi Amadeus ha deciso di lasciare la Rai e così allo show man partenopeo è arrivata una proposta che anche Berlusconi, come lui stesso ha detto, non avrebbe mai rifiutato.

“Al suo posto avrei fatto la stessa scelta“, ha sottolineato l’ad Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha quindi lasciato intendere che le reti del Biscione sarebbero state molto interessate a riavere l’ex ballerino di Amici in squadra. Al momento De Martino è diventato l’uomo di punta della Rai, con la quale ha un contratto che durerà altri tre anni, motivo per cui un suo ritorno a Mediaset – al momento – sembra essere assai improbabile.

Il conduttore è comunque molto giovane, per cui non è detto che non decida di tornare sulle reti che l’hanno reso famoso. Intanto per la prossima stagione televisiva pare che ad attenderlo – oltre Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile – potrebbe esserci uno spettacolo in prima serata con Gianni Morandi. Gli impegni con la Rai, dunque, continuano a crescere e non è un segreto che a viale Mazzini starebbero pensanod a Stefano De Martino come prossimo conduttore del Festival di Sanremo dopo Carlo Conti.