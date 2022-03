Si parte questa sera con la programmazione dedicata al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Il primo appuntamento a riguardo andrà in onda in seconda serata su Rete 4, dove verrà proposto un docufilm di Emanuela Audisio dal titolo Pier Paolo Pasolini: Maestro Corsaro, in cui sono racchiuse interviste a Dacia Maraini, Ninetto Davoli, Martin Scorsese, Dante Ferretti, Adriana Asti, Paolo Poli. Il fulcro della programmazione televisiva ad hoc pensata per l’occasione sarà però domani, 5 marzo, in cui ricorreranno esattamente i cento anni dalla nascita di Pasolini.

Sulle generaliste il ricordo di questa ricorrenza passerà principalmente da Rai3, dove a Tv Talk sarà presente uno spazio in cui si rifletterà sulla visione che l’intellettuale coltivava riguardo la tv, mentre nell’access, a precedere come d’abitudine Le parole di Massimo Gramellini, sarà presente un appuntamento speciale di Blob dedicato proprio a Pasolini, PPP X 100/APPUNTI PASOLINI.

Sulle reti tematiche Rai l’anniversario troverà spazio nella serata di domani su Rai5, che avrà tutta la programmazione occupata dal ricordo di Pasolini, partendo da un appuntamento speciale di Visioni, seguito poi da Museo Pasolini, in cui Ascanio Celestini si interrogherà soprattutto sull’eredità pasoliniana, per poi concludere con ‘Na specie de cadavere lunghissimo, dove Fabrizio Gifuni ripercorrerà gli scritti più polemici e gli ultimi istanti di vita di Pier Paolo Pasolini, prima dell’omicidio che gli tolse la vita.

Rai Movie trasmetterà invece in seconda serata, dalle 22:50, la cosiddetta “Trilogia della vita”, ovvero tre film usciti nell’arco di quattro anni in cui Pasolini ricercava un passato idealizzato attraverso un viaggio letterario compiuto tramite alcuni classici del Tre/Quattrocento, come Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972) e Il fiore delle Mille e una notte (1974).

Lo stesso film sarà proposto anche da Cine34, il canale tematico Mediaset diretto da Marco Costa, dove andrà in onda una serata interamente dedicata a Pier Paolo Pasolini, a partire da Le mura di Sana’a, seguite appunto da Il fiore delle Mille e una notte. Verrà poi ricordato l’incontro del regista con una delle più grandi attrici del cinema italiano, Anna Magnani, con Mamma Roma del 1962, seguito poi da un altro importante incontro, quello con la “Divina” Maria Callas, dalla cui collaborazione nascerà Medea (1969).