A volte ritornano. TvBlog è in grado di anticipare che, dopo l’uscita di scena clamorosa e inattesa di giovedì scorso, stasera Guido Crosetto tornerà a Piazzapulita. L’ex parlamentare di Fratelli d’Italia, partito che ha contribuito a fondare con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, sarà presente nello studio di Roma della trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli.

Piazzapulita questa sera manderà in onda in esclusiva televisiva un nuovo nuovo reportage di Fanpage.it.

Tra gli altri ospiti di Corrado Formigli, già annunciati, il filosofo e giornalista francese Bernard-Henri Lévy, lo storico Franco Cardini, i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Francesco Cancellato, Federico Rampini e Stefano Zurlo, Laura Boldrini del PD e Gianluigi Paragone di Italexit, reduce da un nuovo scontro con Giuseppe Brindisi di Zona Bianca.

Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Al centro della puntata di stasera ci saranno i temi politici legati al risultato delle amministrative, con particolare riferimento alla sconfitta di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Inoltre, si tornerà a parlare dei rapporti tra i movimenti di destra neofascista e le piazze no green pass.

Da segnalare che Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4, diretto competitor di Piazzapulita, proporrà stasera un approfondimento sull’estrema destra italiana per conoscere – come annunciato nelle scorse ore in un comunicato “la loro realtà e per capire se sono un vero pericolo per i cittadini“. Un approccio giornalistico che sembra essere agli antipodi rispetto a quello di Formigli. Per un giovedì molto caldo, televisivamente parlando, che mancava dai tempi dei talk show di Michele Santoro.