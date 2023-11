Piazzapulita ironizza: “La Meloni non sarà nostra ospite”. E la premier mette ‘mi piace’

Tutto è nato da un post ironico apparso sulla pagina di Piazzapulita: “Stasera verrà ospite Giorgia Meloni?”. La risposta, allegata, era stato affidata alla stessa premier, che nei mesi scorsi aveva replicato con un secco “no” all’invito posto dall’inviata Roberta Benvenuto.

Un modo, da parte del programma di Corrado Formigli, per sottolineare ancora una volta il difficile rapporto tra il talk e la leader di Fratelli d’Italia, che nega un confronto al giornalista di La7 addirittura dal 20 febbraio 2020, giorno dell’ultima apparizione.

Tutto archiviabile con un sorriso, se non fosse che a quel messaggio abbia reagito con un ‘mi piace’ proprio la Meloni (o chi ne cura il suo profilo ufficiale). Un gesto distensivo, oppure l’ennesima stoccata alla squadra di Formigli?

Quest’ultimo, lo scorso aprile, aveva apertamente parlato di “boicottaggio”, accusando la premier (e pure il vice Matteo Salvini) non solo di rifiutare perennemente gli inviti, ma anche di vietare la partecipazione agli iscritti al suo partito. “Si preferisce disertare, obbligando chi vorrebbe partecipare ad astenersi – tuonò il conduttore – un tempo questa mancanza di rispetto suscitava qualche discussione, ci si domandava perché. Oggi non viene nemmeno più fatta. Tutt’al più provoca qualche alzata di spalle. Qualcuno scriverà che Formigli rosica, ma non è questo il punto. In un sistema democratico, il boicottaggio sistematico va a ledere il diritto di informazione, il pluralismo. Ha il sapore di una ritorsione verso un programma che non ha mai perso una causa per diffamazione, che non ha mai ricevuto smentite per notizie date. Questo a mio parere è qualcosa che non fa bene alla ricchezza dell’informazione. Si evita ad un esponente del tuo partito di andare in quel programma e poi si attacca quel programma denunciando la mancanza di equilibrio. Avete capito il trucco”.

In compenso, la Meloni non ha negato la presenza a Dritto e rovescio, trasmissione concorrente nel quale intervenne il 17 settembre.