Piazzapulita, Formigli: “Non mi pento di aver ospitato per primo Orsini”

Scintille a Piazzapulita tra Corrado Formigli e Stefano Cappellini, in una puntata interamente dedicata al conflitto russo-ucraino, esploso ormai un anno fa. Il giornalista di Repubblica, ospite in studio assieme a Stefano Borgonovo, David Parenzo e Donatella Di Cesare, ha in qualche modo imputato al conduttore la responsabilità dell’esplosione mediatica di Alessandro Orsini.

“Lo considero un personaggio screditato, mi spiace, penso le abbia sbagliate tutte e secondo me per un esperto è un problema, significa che forse non sei così esperto” ha affermato Cappellini, che poi si è rivolto al padrone di casa: “Me la voglio prendere con te, perché hai detto che ha avuto il merito di rompere lo schema binario. Capisco che a volte sia bello rompere lo schema precostituito, soprattutto quando c’è un pensiero unico che in questo caso non c’è. Ma in certi casi proporre tesi sbagliate non è un merito. Anche i no vax hanno rotto uno schema binario”.

Un accostamento che ha irritato Formigli, passato immediatamente al contrattacco: “No, no aspetta, vuoi polemizzare con me e io sono un grande polemista. I no vax sono anti-scientifici, sono contro la scienza. Il tema della guerra è molto più delicato e complesso. Quando Orsini irruppe sulla scena su questo tavolo, venivamo da settimane in cui c’erano solo generali, colonnelli, membri della Nato e atlantisti di ferro che davano solo una posizione. Io, in quanto conduttore di un programma che deve restituire la complessità e sentendo che c’erano un sacco di persone che si chiedevano dove fossero i pacifisti, ho dato voce a uno che insegnava alla Luiss quelle materie lì. Non me ne pento affatto. Poi mi ha fatto incazzare per altre questioni, ha posto delle questioni che a me non andavano bene, ma rivendico di aver aperto quel fronte”.

Formigli ha pertanto confermato la versione fornita lo scorso settembre a TvBlog, quando ammise di non aver accolto le richieste del professore: “Voleva intervenire da solo, non voleva confrontarsi con certi ospiti e magari ne preferiva altri”, spiegò. “Piazzapulita è un luogo dove ci deve essere comunque una pluralità e le condizioni poste non sempre sono accettabili”.