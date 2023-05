Piazzapulita, Bocchino contro Formigli: “Non si conduce così”. La replica: “Si faccia dare un programma in Rai”

“Non si conduce così”. L’attacco a Corrado Formigli è giunto giovedì sera da Italo Bocchino, a microfoni spenti e a pochi secondi dal lancio della pubblicità che ha sancito il termine del blocco che ospitava il suo intervento.

L’ex parlamentare di Alleanza Nazionale, oggi direttore del Secolo d’Italia, ha partecipato al talk dedicato al tema dell’immigrazione assieme ad Hoara Borselli, quest’ultima alla sua prima apparizione nel programma di La7.

Per l’occasione, Formigli ha trasmesso l’inchiesta sulle condizioni di vita dei migranti all’interno dei Centri di Permanenza e di Rimpatrio. Carceri dove le persone senza documenti vengono rinchiuse in attesa del rimpatrio.

In ritardo sulla tabella di marcia, il conduttore ha stoppato bruscamente la discussione, lamentando sei minuti di ‘sforo’: “Abbassate i microfoni”. Atteggiamento che ha scatenato la reazione di Bocchino, a cui però Formigli ha ribattuto a tono: “Credo che adesso in Rai se ne può far dare uno di programma”.

Le scintille tra i due erano cominciate diversi minuti prima, quando sempre il padrone di casa aveva zittito l’ospite: “Non voglio la cagnara sulle inchieste”. Pure qui non era mancata la replica polemica: “Voi la cagnara la potete fare, noi no. Quando sono gli altri ad offendere vi va bene perché fa parte della narrazione”.