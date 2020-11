All’improvviso il panico. Momento imperdibile a Piazzapulita che ha visto come protagonista involontario il professor Andrea Crisanti. Si discuteva di covid e di un nuovo possibile lockdown quando all’improvviso Corrado Formigli ha letto un’agenzia finita nelle sue mani: “Il governatore della Campania De Luca la vuole querelare, lo sa? Ha annunciato querela”.

Crisanti ha strabuzzato gli occhi, mostrando contemporaneamente stupore e una buona dose di timore: “Perché? Mi sorprende questo. Non penso di aver detto niente…”.

A ridargli subito ossigeno è stato lo stesso conduttore, che si è corretto in corsa: “Ah no, mi scusi. Non è contro di lei, ma contro il consulente del Ministro della Salute, Walter Ricciardi”. Formigli si è dunque scusato, spiegando i motivi della gaffe: “Ho fatto confusione perché dopo di lei c’è il professor Ricciardi”.

Crisanti a quel punto è rinato, non nascondendo il proprio sollievo: “Ah, meno male. Aspetti un attimo, mi faccia riprendere perché mi aveva annunciato una querela in diretta”.

Dopo che Formigli ha ribadito le scuse, il medico è scoppiato in una fragorosa e interminabile risata che ha fatto da sottofondo proprio all’ingresso di Ricciardi, il vero querelato che aveva definito “scene di guerra” quelle viste di recente in alcuni ospedali di Napoli. Ricciardi ha affermato di stimare De Luca e di essere dispiaciuto per la decisione del presidente: “Io mi riferivo ad una situazione di assoluta emergenza, non tanto a questa del Cardarelli. Ormai sono due-tre settimane che dico che l’area metropolitana di Napoli deve essere oggetto di particolare attenzione. In questo momento dovremmo lavorare tutti insieme per risolvere la situazione“.