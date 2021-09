Undicesima edizione per Piazzapulita nella stagione 2021-2022: Corrado Formigli ritrova il suo spazio nella prima serata del giovedì su La7 dal 16 settembre alle 21.15 con i suoi reportage (e quelli della primavera 2020 sulla situazione degli ospedali nella prima fase della Pandemia restano negli annali del giornalismo) e i suoi ospiti. “La realtà è la nostra passione” il claim della stagione, che vede alcune novità come lo spazio di e con Selvaggia Lucarelli, #PiazzaSelvaggia, nella quale la giornalista racconta e commenta fatti e protagonisti della settimana.

Piazzapulita 2021-2022, quando inizia e quando va in onda

Come detto, la prima puntata va in onda giovedì 16 settembre alle 21.15 su La7. Il programma – prodotto da Banijay Italia per La7 – va in onda tutte le settimane fino agli inizi di giugno 2022, salvo variazioni.

Piazzapulita 2021-2022, conduttore

A tenere le redini dello studio e della redazione c’è Corrado Formigli, da sempre alla guida di questo format tagliato su misura per lui. Il programma è scritto da lui con Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro, Vissia Reggimenti e Vittorio Zincone. Ospite ‘fisso’ del programma lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Piazzapulita 2021-2022, puntate

Ogni appuntamento si articola in più momenti, ma il fulcro restano i reportage e i servizi di Formigli e della sua redazione. Lì c’è tutta l’informazione di Piazzapulita e intorno poi si costruisce un talk che vede Formigli solitamente non fare molti sconti ai suoi ospiti. Meno talk, dunque, e più approfondimento giornalistico, anche se il taglio – e la durata – sono da una prima serata di intrattenimento.

Prima puntata, 16 settembre 2021: ospiti e servizi

La prima puntata della nuova stagione di Piazzapulita si apre con un reportage di Corrado Formigli che torna inviato per raccontare la storia dei 422 operai della GKN licenziati dalla sera alla mattina con una mail, un simbolo della minaccia delle delocalizzazioni e la fine del lavoro nella grande manifattura italiana.

Spazio quindi alla situazione in Afghanistan e al dibattito tutto italiano sul green pass.

Tra gli ospiti della puntata: il leader del M5S Giuseppe Conte, l’immunologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico Sergio Abrignani; il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti, il professor Tito Boeri, Claudio Borghi Aquilini, Alessandro Di Battista, Marco Minniti e le giornaliste Annalisa Cuzzocrea, Selvaggia Lucarelli ed Alessandra Sardoni.

Piazzapulita 2021-2022, streaming

È possibile seguire Piazzapulita anche online in live streaming sul sito di La7 mentre sulla pagina del programma sono disponibili i reportage, le inchieste, le repliche e gli highlights di tutte le puntate.