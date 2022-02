Piano Gate, Alex Belli dedica una canzone a Barbara d’Urso: “Alla faccia delle tue opinioniste” (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Pomeriggio 5’, in onda, oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, gli analisti, Enrica Bonaccorti, Rosanna Cancellieri e Carmelo Abbate hanno commentato il primo video al pianoforte di Alex Belli dalla nuova uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Nello studio del programma di Barbara d’Urso, qualcuno/a sospetta che l’attore, reduce dal confronto decisivo con la moglie Delia Duran, stia suonando in playback:

Bonaccorti: “Non è che quel pianoforte ha già la musica? Io di Alex Belli non mi fido in nulla, neanche a chiedergli l’ora”.

Cancellieri: “Io di Alex Belli non mi fido secondo me è un falsone! A chi ha dedicato il brano? A se stesso ovviamente!”

Abbate: “Enrica e Rosanna insieme sono due iene!”

A poche ora dalla messa in onda del programma, Alex Belli ha dedicato a Barbara d’Urso alcuni stralci de ‘Il mio canto libero’ di Lucio Battisti: “Alla faccia delle tue opinioniste”.

Miriana Trevisan, nelle scorse ore, ha messo in guardia la modella venezuelana sui reali motivi che hanno portato l’ex protagonista di ‘Centovetrine’ a rientrare nel loft di Cinecittà:

Non è limpido l’amore in questo contesto. Lui doveva fermarvi così come ha fermato con i due ragazzi nonostante con loro non ci fosse stato nulla di palese. Doveva fermare le due donne che ama. Anche perché era ovvio che avreste sofferto di questo siparietto. Perché non vi ha fermato? No anzi, gli è pure piaciuto.