Petra torna in tv con la terza stagione: trama, cast, puntate, dove rivedere quelle vecchie

Nuovo ritorno per Paola Cortellesi, che appare nuovamente in tv nei panni di Petra. In esclusiva su Sky Cinema è infatti in arrivo la terza stagione del crime drama italiano, ispirato ai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. Le storie legate alla vita della protagonista vanno in onda mercoledì 8 e 15 ottobre e sono entrambe dirette da Maria Sole Tognazzi.

Arriva la terza stagione di Petra: la trama

I nuovi episodi della serie tv sono basati sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa. La protagonista è come sempre Petra Delicato, che appare questa volta in una versione inedita oltre che immersa in una condizione familiare mai vista prima di quel momento. Nonostante questo, tutte le novità che avvengono nella sua vita privata non vanno ad ostacolare il suo lavoro. Lei continua infatti ad essere ispettrice di polizia a Genova ed è tenuta stavolta ad affrontare in primis il caso di un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento, e poi quello dell’assassinio di un importante imprenditore immischiato in situazioni di mafia. Petra e il suo viceispettore Antonio Monte dovranno quindi mettersi alla prova ancora una volta.

Ci saranno nuovi incontri ma anche trasferte professionali e vecchie conoscenze: succederà tutto questo alla protagonista, che dovrà anche interrogarsi ad un certo punto sul suo futuro e su quale potrebbe essere la prossima tappa della sua ricerca della felicità. Oltre a Paola Cortellesi, nel cast ci sono Manuela Mandracchia nei panni di Beatrice (la moglie di Monte) e Francesco Colella in quelli di Marco, il fidanzato di Petra che è separato con quattro figli che ha cresciuto da solo. La new entry è invece Francesco Acquaroli, già famoso in tv per la sua partecipazione a Rocco Schiavone e The Twisted Tale of Amanda Knox. Quest’ultimo interpreta il personaggio di Luigi, un poliziotto esperto che stringe con Petra un legame speciale.

Tutti i dettagli sulla serie tv

La terza stagione è prodotta da Sky Studios e Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con BETA FILM e il Ministero ella Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. Gli episodi sono inoltre stati scritti da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature della stessa Paola Cortellesi. Le riprese sono invece avvenute a Genova e dintorni, con il supporto di Genova Liguria Film Commission.