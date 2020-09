La popolarità non sempre porta solo benefici: lo scoprirà la protagonista di Petra, la serie tv di Sky di cui questa sera, 28 settembre 2020, va in onda la terza puntata, in onda alle 21:15 su Sky Cinema Uno ed in streaming su Now Tv. A dirigere questo episodio, “Messaggeri dell’oscurità”, troviamo ancora Maria Sole Tognazzi. Anche questo episodio è tratto dall’omonimo romanzo di Alicia Gimenez-Bartlett, edito in Italia da Sellerio.

Petra, terza puntata: anticipazioni

Dopo un’intervista in televisione, Petra (Paola Cortellesi) acquisisce un po’ di popolarità, cosa che però non gradisce. Alcune persone iniziano a mandarle alcune lettere, ma c’è anche chi osa di più: in un pacchetto, infatti, trova un pene reciso chirurgicamente in un vasetto di formalina ed un indizio.

Mentre il medico legale Erminia (Cristina Pasino) cerca di trarre qualche informazione in più dal referto, Petra riceve delle strane telefonate, che sembrano delle vere e proprie richieste di aiuto, a cui seguono altri pacchetti. Insieme a Monte (Andrea Pennacchi), la protagonista si mette sulle tracce del mittente, finendo per chiedere la collaborazione di Egor (Cristian Popa), Ispettore di Polizia appena arrivato da Mosca per un altro caso. E tra Petra ed Egor scatta subito l’attrazione.

