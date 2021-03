Era già stata annunciata in sede di conferenza stampa, nel settembre scorso: ora, la seconda stagione di Petra è diventata una realtà. A dimostrarlo le prime immagini che giungono da Sky, che ci mostrano come il set dei nuovi episodi -tratti sempre dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett– sia ufficialmente aperto ed operativo, per una messa in onda prevista prossimamente su Sky e Now.

Petra 2, sul set Cortellesi, Pennacchi e Tognazzi

Un set che non può evidentemente fare a meno degli artefici del successo di pubblico e di critica della prima stagione., interprete della protagonista Petra Delicado;, nei panni del vice ispettore Antonio Monte (e fortunatamente totalmente ripresosi dopo la brutta esperienza con il Covid-19 ) e la regista

I tre sono protagonisti anche del video del backstage dei nuovi episodi che ci mostrano, ironizzando su qualche battibecco sul set tra i due attori, come le riprese stiano andando spedite, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid.

“Sono felice di aver ritrovato sul set il bellissimo clima che si era creato lo scorso anno, assieme ai miei compagni di viaggio Paola, Andrea, tutto il cast e una troupe straordinaria”, sono le parole di Tognazzi. “Ed è una bellissima sensazione essere qui sul set a dare forma e queste storie, sapendo che c’è un grandissimo pubblico che ha amato la serie, che ha premiato il nostro lavoro e che aspetta con passione di vedere cosa abbiamo in serbo. Siamo pronti per tornare con le nuove avventure di Petra nella meravigliosa Genova!”.

I nuovi episodi di Petra 2

© Luisa Carcavale

La seconda stagione di Petra sarà prodotta da Sky, Cattleya -parte di Itv Studios- e Bartlebyfilm. Come detto, Genova resterà la location principale dei nuovi episodi, che si svolgeranno con il supporto della Genova-Liguria Film Commission.

Sky ha anche già annunciato i titoli dei libri di Giménez-Bartlett che saranno trasposti in televisione: saranno i tre romanzi, “Serpenti nel paradiso”, “Un bastimento carico di riso”, “Nido Vuoto” ed il racconto “Carnevale diabolico”, tutti editi da Sellerio.

© Luisa Carcavale

Stando invece alla sinossi ufficiale della seconda stagione, rivedremo Petra stabilmente al lavoro alla Mobile di Genova: il suo rapporto con Monte, nonostante la differenza di età ed i numerosi punti di vista opposti, è consolidato. I due sono un’ottima coppia professionale nonché grandi compagni di bevute.

Per loro, ci saranno quattro nuovi casi ed altrettanti scenari che dovranno esplorare: un omicidio all’interno di un comprensorio esclusivo, una catena di morti tra i senza fissa dimora, un duplice assassinio legato al passato, il furto di una pistola che svela il drammatico universo delle baby gang.

Petra e Monte non sembrano avere bisogno di altro, ma la vita riserva anche a loro delle sorprese, legate al desiderio di cambiamento e di rimettersi in discussione, ma anche a nuovi incontri che potrebbero portare ad inaspettate decisioni. I nuovi episodi sono stati scritti da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Paola Cortellesi ha collaborato alla stesura delle sceneggiature.