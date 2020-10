In sole quattro settimane (ed altrettanti casi), la Petra di Paola Cortellesi è riuscita a conquistare il pubblico di Sky. Con “Morti di carta”, l’ultima puntata della prima stagione (una seconda è già in cantiere), in onda questa sera, 5 ottobre 2020, alle 21:15 su Sky Cinema ed in streaming su Now tv -anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite-, ad attendere la protagonista della serie tratta dai libri di Alicia Gimenez-Bartlett ci sarà una trasferta. Di seguito, potete vedere una clip dell’episodio, diretto da Maria Sole Tognazzi.

Petra, le anticipazioni di Morti di carta

L’episodio di Petra “Morti di carta” è anch’esso tratto da un omonimo romanzo della Gimenez-Bartlett edito in Italia da Sellerio. Petra ed Antonio (Andrea Pennacchi), questa volta, diventano i destinatari di quello che ai piani alti, dove ci si sta occupando di un’indagine riservata, considerano un caso minore.

Un giornalista di gossip, uno di quelli pronto a raccontare i retroscena delle vite dei personaggi famosi in tv e sui giornali, è stato ucciso. La lista di chi avrebbe voluto vederlo morto è lunga. Per questo, Petra ed Antonio iniziano ad indagare nel sottobosco del mondo dello spettacolo, facendo una serie di scoperte che riveleranno che la vera indagine riservata è la loro.

Un’indagine che li porterà fino a Roma, dove Petra sarà non solo presa dalle indagini, ma anche dal suo passato: dovrà infatti confrontarsi con Nicola (Diego Ribon), il suo primo ex marito, oltre che con la sorella Amanda (Beatrice Aiello).

Petra, streaming

E’ possibile vedere Petra su Sky Go e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, ma anche su Now Tv.

Petra, social network

Si può commentare Petra su Twitter, utilizzando l’hashtag #SkyPetra.