Peter Greene il cattivo dagli occhi di ghiaccio: “Ma non dite che so fare solo questo…”

La morte di Peter Greene, caratterista che ha dato un volto ai cattivi cult degli anni ‘90m ha destato profonda impressione tra i fan del cinema alternativo e d’autore americano, le parole di Quentin Tarantino rievocano un talento staordinario, ma anche sofferto

La morte di Peter Greene ha suscitato profondo cordoglio in tutto il mondo del cinema e del teatro sia a Hollywood, dove l’attore era popolarissimo e ancora molto attivo, che a New York, dove Greene – 60 anni – aveva scelto di vivere.

Il volto del cinema “sporco”

Peter Greene è stato uno di quei caratteristi che non hanno bisogno di essere sempre al centro dell’inquadratura per lasciare un segno nonostante quei tratti così atipici, e quegli occhi magnetici, chiarissimi e un po’ inquietanti.

Il suo cinema era fatto di sguardi taglienti, fisicità nervosa, una cattiveria “credibile” che non cerca complicità col pubblico. È questo che rende ancora oggi disturbante la sua apparizione in Pulp Fiction dove interpreta Zed, un poliziotto psicotico.

Zed è un personaggio che entra tardi, ma sposta il tono del racconto, trasformando una parentesi in una sequenza che molti spettatori non riescono a dimenticare.

Nello stesso anno, 1994, Greene ha mostrato un’altra faccia del suo talento in The Mask: anche lì è un antagonista, ma con una lucida freddezza da fumetto nero, perfetta per la commedia iperbolica di Jim Carrey. Due ruoli diversi, un punto in comune: la capacità di dare spessore al “cattivo” senza renderlo mai caricatura.

L’intensità di Clean Shaven

Se però c’è un titolo che riassume la qualità del suo lavoro, è quello interpretato in Clean, Shaven (1993). Non è il film più citato quando si fa la lista dei suoi crediti che ripercorre non meno di 100 film almeno una ventina dei quali da co-protagonista, eppure è quello che rivela il Greene più completo: vulnerabile, doloroso, immerso in una performance fisica e mentale che regge l’intero racconto. Una prova che lo aveva messo in grande evidenza, ma forse anche provato: “Andai in tilt – disse in una lunga intervista di qualche anno fa – e mi trovai inconsapevolmente a lottare contro i miei dubbi peggiori. Furono anni complicati che mi riportarono alle fragilità della mia adolescenza. Servì un lunghissimo percorso per tornare a quella che oggi posso definire una certa stabilità. E fu molto difficile e sofferto…”

È la prova che dietro l’etichetta di “villain” c’era un attore capace di portare in scena fragilità e tormento senza filtri.

Greene, la droga e il tentato suicidio

Non è un mistero che Peter Greene, che a 15 anni scappò di casa in un violento contrasto con suo padre, abbia vissuto anni estremamente difficili a causa della droga. Una lunga dipendenza dall’eroina lo portò di nuovo in carcere: nel 1997, subito dopo il successo del suo personaggio di Clean Shaved tentò il suicidio. Lo salvarono per miracolo: e da lì iniziò un lungo percorso, non senza ricadute. Nel 2007 fu di nuovo fermato per possesso di alcuni cristalli di crack e iniziò un ulteriore percorso di disintossicazione – “L’ultimo” disse sempre nel corso della stessa intervista. nella quale disse anche quanto stretto gli stesse il ruolo da maledetto e da cattivo:, a

Da comprimario di lusso a presenza ricorrente: una filmografia piena di incastri, la sua carriera è attraversata da apparizioni che funzionano come incastri: ruoli di contorno che hanno sempre aggiunto densità al copione. Greene non è stato un divo, ma è stato un volto riconoscibile: di quelli che, quando compaiono, cambiano temperatura alla scena. Proprio i drammatici precedenti lasciano un alone di preoccupazione intorno alle cause della morte sulla quale la procura ha ovviamente aperto una procedura di indagine.