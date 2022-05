Novità in arrivo nel palinsesto estivo di Rai3. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, in seconda serata dovrebbe andare in onda Perfetti sconosciuti. Si tratta di un nuovo programma dedicato al rapporto tra genitori e figli, che si confronteranno nello studio allestito nel foyer del Teatro delle Vittorie di Roma. Alla conduzione, stando alle informazioni in nostro possesso, ci sarà Cesare Bocci con la figlia Mia (classe 2000)

Perfetti Sconosciuti dovrebbe debuttare venerdì 24 giugno con la prima delle sei puntate previste.

Sempre in base alle indiscrezioni in nostro possesso, Perfetti sconosciuti sarebbe dovuto essere condotto da Selvaggia Lucarelli e dal figlio Leon Pappalardo, ma tale ipotesi sarebbe saltata in extremis per motivi al momento non del tutto chiariti. Effettivamente sulla rivista Tivù la produttrice Chiara Salvo aveva annunciato pochi giorni fa la presenza della giornalista di Domani spiegando che “vedremo i boomer faccia a faccia con la Generazione Z“). E così alla guida della trasmissione, prodotta da Scarlett Produzioni (la nuova società nata dalla costola di Kimera Tv), alla fine ci sarà l’attore che per anni ha interpretato con grande successo Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano e che negli ultimi tempi è stato il Cicerone di Viaggio nella grande bellezza, fortunata serie di documentari andati in onda sulle reti Mediaset.

