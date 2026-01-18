Perchè Valeria Marini ha querelato Antonella Elia. Dalle liti al Grande Fratello agli ultimi aggiornamenti

Una tensione mai sopita, parole velenose e una decisione che inasprisce la situazione: cosa sta succedendo davvero tra le due showgirl

Sono due protagoniste della televisione italiana: due donne famose, con carriere lunghe e ricche di tappe decisive, seppure molto diverse tra loro. Da giorni il mondo del gossip segue con attenzione crescente uno scontro che risale ad alcuni anni fa ma che, improvvisamente, è ritornato sotto la luce dei riflettori.

E’ noto infatti che Valeria Marini e Antonella Elia non sono proprio come si suol dire amiche per la pelle, anzi, diciamo che preferiscono stare lontano l’una dall’altra. Tuttavia pare che rece la tensione abbia superato il confine dello spettacolo.

Del resto, quando due personalità forti come le loro, due si incrociano, l’esplosione è inevitabile. E le loro strade si sono incrociate più volte negli anni, tra reality e studi televisivi, lasciando sempre dietro di sé scintille difficili da spegnere. Ora però il confronto ha assunto una piega del tutto nuova. Niente più allusioni, ma una scelta netta che segna un punto di non ritorno e riporta alla luce vecchie ruggini mai davvero risolte.

La decisione di Valeria Marini e l’annuncio pubblico

A sorprendere tutti è stata la stessa Valeria Marini, annunciando di aver sporto querela nei confronti di Antonella Elia per diffamazione. La showgirl ha spiegato di essersi sentita profondamente colpita da alcune dichiarazioni rilasciate dalla collega in un recente intervento televisivo, parole che – secondo la Marini – avrebbero superato il limite della critica personale.

“Ho denunciato Antonella Elia, l’ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a BellaMà che mi hanno profondamente offeso – ha fatto sapere la showgirl -. Sabato scorso, ho depositato la mia querela assistita dall’avvocato Laura Sgro’ e adesso aspetto giustizia”.

L’annuncio è arrivato durante l’ospitata a Storie al bivio di Monica Setta: una mossa che ha immediatamente acceso il dibattito tra fan, addetti ai lavori e commentatori del mondo dello spettacolo. Per capire come si sia arrivati a questo punto bisogna tornare a qualche settimana fa, quando Antonella Elia, aveva espresso giudizi durissimi su Valeria Marini. “O me o lei, non possiamo starti simpatiche tutte e due” le parole di Elia rivolte al presentatore. Questa frase in particolare, pronunciata senza filtri, ha fatto il giro del web, scatenando reazioni immediate.

La replica della Marini quindi non si è fatta attendere. Prima con messaggi social dal tono elegante ma eloquente, poi con la rivelazione di un retroscena legato a una precedente esperienza televisiva della Elia: “Tutti sanno che Citofonare Rai2, Antonella Elia, a gennaio dell’anno scorso, dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2”

Un’escalation che ha trasformato uno scontro verbale in un vero caso mediatico. Chi segue la cronaca rosa sa bene che i dissapori tra le due non nascono oggi. Durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Antonella Elia furono protagoniste di scontri accesissimi, culminati in momenti di forte tensione che fecero discutere pubblico e produzione. Da allora, la frattura non si è mai ricomposta. Anzi, nel tempo, ogni nuova occasione di incrocio mediatico ha contribuito ad alimentare un clima di rivalità che oggi sembra aver raggiunto il punto di rottura definitivo.