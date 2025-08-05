Perché Stefano De Martino ha rimosso i suoi tatuaggi: l’indiscrezione

Negli ultimi tempi Stefano De Martino è tornato al centro del gossip per un’altra ragione che non c’entra con la sua vita sentimentale. Sembrerebbe che il conduttore napoletano abbia deciso di iniziare a rimuovere una serie di tatuaggi, cosa che già aveva iniziato a fare con uno dedicato alla sua ex Belen Rodriguez.

Adesso lo show man pare che abbia iniziato la rimozione di più tatuaggi, a parlarne è stato il settimanale Oggi, secondo cui De Martino starebbe lavorando per diventare il nuovo volto della Rai e per questo avrebbe deciso di rimuovere qualche “disegno” troppo evidente.

Stefano De Martino rimuove tatuaggi: il motivo

Secondo il sopracitato tabloid Stefano De Martino avrebbe deciso di rimuovere alcuni dei suoi numerosi tatuaggi, perlomeno quelli più evidenti, per avere un aspetto maggiormente “presentabile” in Rai. Si legge: “Evidentemente sotto pressione ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro, in particolare quelle più visibili. (…) Il motivo? Una pelle più pulita per il ruolo da conduttore Rai (…)“.

Il conduttore, quindi, avrebbe deciso di togliere alcuni dei suoi tatuaggi per avere un aspetto pulito, il sopracitato settimanale – ad esempio – ha ricordato un cerotto comparso qualche tempo fa sul collo di Stefano De Martino, segno che avrebbe rimosso il suo tatuaggio che era più visibile. E così avrebbe deciso di fare per gli altri.

Lo aveva già fatto con uno dedicato a Belen Rodriguez, motivo per cui la decisione di rimuovere alcuni dei suoi tatuaggi potrebbe non avere nulla a che fare con la Rai, ma si tratterebbe solo di una scelta personale. Spesso capita di pentirsi dei tatuaggi e anche allo show man potrebbe essere accaduto e adesso starebbe decidendo di cancellarne qualcuno. Del resto, sebbene abbia ancora tanta strada davanti, è indubbio il successo di De Martino con Affari Tuoi, che ha superato più volte il 30% di share, segno che sta lavorando bene e che al pubblico piace, anche con tutti i suoi tatuaggi.

Ad ogni modo si mormora da tempo che sia lui il volto su cui la Rai vorrebbe puntare in futuro, con tanto di un arrivo al Festival di Sanremo al termine del lavoro di Carlo Conti. Una grande soddisfazione per De Martino che, professionalmente, è cresciuto moltissimo. Negli ultimi tempi si era vociferato anche di un possibile malumore a viale Mazzini per l’attenzione del gossip sulla vita del conduttore di Affari Tuoi.

Lo show man è da sempre protagonista delle varie copertine dei tabloid di cronaca rosa, ma le ultime voci lo vorrebbero felicemente fidanzato con la giovane Caroline Tronelli, con cui si mormora abbia ritrovato l’amore. Se così fosse, dunque, non dovrebbero esserci altri avvistamenti quest’estate, se non quelli in compagnia della bella napoletana, con cui – dalle immagini che sono circolate fino ad ora – pare che De Martino sia molto felice.