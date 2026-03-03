Cambio di programmazione forzato questa sera per La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui che per una serata sono a riposo. Il conduttore ha spiegato il perché nel corso della serata di ieri.

Perché stasera 3 marzo non va in onda La Ruota della Fortuna: stop per Samira e Gerry Scotti

Arriva questa sera la prima pausa per La Ruota della Fortuna. Stasera, martedì 3 marzo 2026, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e Samira Lui non andrà in onda. Non è una scelta dei conduttori né un problema tecnico: è una decisione di Mediaset, che ha deciso di trasmettere la semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, in programma allo stadio Sinigaglia.

Cosa ha detto Gerry Scotti

Lo stesso Gerry Scotti lo ha annunciato ieri sera, nel corso della puntata del 2 marzo promuovendo il match come una grande esclusiva di Canale 5… “Un derby tra il Como di Fabregas che punta sempre più in alto e l’Inter, la squadra che sta dominando il campionato”. Senza fare alcuna battuta, nonostante la sua ben nota passione per il Milan.

Poi nel corso della trasmissione, con la sua consueta ironia, rivolgendosi a Samira Lui ha detto: “Se vuoi andare al cinema con le amiche puoi farlo, è la tua prima libera uscita”. Una battuta che ha confermato quanto questo stop sia davvero un’eccezione: il quiz era tornato in onda il 14 luglio 2025 e da allora non si era mai fermato, nemmeno a Natale e Capodanno. In onda tutti i giorni, festivi compresi.

La prima pausa in otto mesi

D’altronde lo stop era annunciato. Mediaset detiene da tempo i diritti della Coppa Italia in chiaro e dopo aver trasmesso tutte le partite in programma soprattutto su Italia 1 e 20, proteggendo così gli ottimi ascolti del quiz, stavolta ha preferito valorizzare il prodotto anche per tutelare i rapporti con la Lega in vista della discussione dei diritti di Coppa che dovrebbero cominciare a breve in vista della conclusione dell’accordo attuale, che scade nel giugno del prossimo anno.

Su Italia 1 confermata invece la messa in onda di Le Iene presentano – Inside, un’inchiesta che per sua natura non può essere spostata senza rischiare di perdere attualità. Risultato: la Coppa Italia si prende Canale 5, e La Ruota della Fortuna si fa da parte con un meritato risposo – il primo in otto mesi – per una notte.

Quando torna La Ruota della Fortuna

La pausa sarà brevissima. Il programma tornerà regolarmente in onda già da mercoledì 4 marzo, mentre l’altra semifinale, Lazio-Atalanta, verrà trasmessa su Italia 1. Si torna quindi alla normalità, con un solo buco nel lungo filo ininterrotto di puntate che ha caratterizzato questi quasi otto mesi di programmazione.

Un’assenza che pesa, considerando i numeri del programma. Anche durante la settimana del Festival di Sanremo, andata in scena dal 24 al 28 febbraio 2026, La Ruota della Fortuna ha tenuto davanti al televisore tra i 3,6 e i 4 milioni di spettatori, confermandosi uno dei punti fermi dell’access prime time di Canale 5.

L’unico vero tentativo di programmazione delle reti Mediaset rispetto al Festival se si considera che in tutte le altre serate Canale 5 ha preferito non alzare la posta togliendo dalla programmazione di sabato, serata della finale, anche C’è posta per te, che tornerà sabato prossimo.

I diritti di Coppa Italia

Mediaset ha acquisito i diritti di Coppa Italia, e dunque la messa in onda in diretta di tutte le partite, dalle qualificazioni al tabellone generale – giocate in luglio – alla finalissima fino alla prossima stagione. Un accordo rinnovato rispetto a quello precedente per circa 58 milioni di euro all’anno e un budget complessivo per la Lega Calcio di quasi 180 milioni di euro. Il tutto con ottimi risultati non solo in termini pubblicitari ma anche di ascolto se si considera che lo scorso anno la finale chiuse poco sotto i sette milioni e un 33% di share inferiore solo a Inter-Juventus, quarto di finale di Coppa eccellente della scorsa stagione che aveva sfiorato il 35% di share.

Stando alle indiscrezioni è molto probabile che Mediaset voglia rilanciare anche per il prossimo triennio, aggiudicandosi l’asta in programma dal 2028 al 2030 indicativamente con una offerta tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Non è escluso che anche per le semifinali di ritorno di Coppa Italia almeno una delle due partite – potrebbe tornare su Canale 5, spostando La Ruota. Ma se ne parlerà a fine aprile, tra il 22 e il 23. La programmazione delle partite non è ancora stata fissata.

La finale di questa edizione di Coppa Italia è in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Il campionato si chiuderà con la 38esima giornata domenica 24 maggio.