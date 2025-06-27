Perché si sono lasciati Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: la vicina ha spifferato tutto

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono state una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Il loro amore ha fatto sognare milioni di fans, e in molti si aspettavano che il loro fosse un “per sempre” reale. Invece nel 2004 hanno annunciato la separazione, si sono allontanati, ma nessuno dei due ha mai rivelato i veri motivi dell’addio. Katia Ricciarelli vanta una carriera eclettica e ricca di successi nel mondo dell’opera internazionale, mentre Pippo Baudo è considerato il signore della tv: conduttore di successo di diversi programmi e pigmalione di artisti oggi consolidati.

Quando si sono sposati i due erano entrambi molto noti e popolari per questo la loro unione è finita spesso al centro del gossip. A quanto pare dopo l’addio si sono rivisti solo occasionalmente, hanno mantenuto un rapporto civile e non hanno mai fatto parlare del loro distacco. Oggi a distanza di anni una vicina di Katia Ricciarelli ha rivelato alcuni retroscena sulla fine del matrimonio dei due vip. Le ragioni che hanno portato la coppia a dirsi addio e non avere più contatti.

La signora Carla Morando, amica della cantante e sua vicina di casa, ha fatto delle rivelazioni inaspettate e ha condiviso alcune confidenze ricevute in un’intervista rilasciata al magazine Chi. La donna ha prima spiegato perché l’amica ha detto si al Grande Fratello: “Katia deve trovare qualcosa da fare altrimenti si stanca”. Katia è oggi impegnata anche come insegnate di canto, attività che la motiva particolarmente: “Si sta dedicando a qualche ragazzo perché vuole insegnare canto”. La signora Morando ha poi elogiato le doti caratteriali della Ricciarelli: è una donna sicura e determinata e solita a prendere le decisioni in piena autonomia.

“È lei che l’ha lasciato. Non era contenta”, le parole della vicina Morando

Hanno sorpreso le parole della Morando sulla fine del matrimonio di Katia e Pippo Baudo. La signora ha ammesso che è stata la cantante ad averlo lasciato: “Non era contenta, non avevano più dialogo, non avevano niente da dirsi”. Ha poi sottolineato quanto è impegnativa come persona la star della lirica: “Non è facile la Katia come persona perché adesso è abituata a vivere da sola e a fare quello che vuole”.

Katia non ha commentato le dichiarazioni dell’amica e ha evitato di alimentare il gossip. Il matrimonio con Pippo è finito da diversi anni, fa parte del passato e ognuno ha preso strade diverse. Ora vuole dedicarsi a se stessa, ai suoi cani, e alla famiglia e non ha nessuna intenzione di tornare a parlare del passato.

Katia Ricciarelli: “Pippo l’ho amato tantissimo, ma è mancato…”

Per scelta Katia Ricciarelli preferisce non mettere in piazza il suo privato, ma visto i tanti rumors sulla fine del suo matrimonio con Pippo Baudo recentemente è tornata sull’argomento. Ospite di Storie di donne al bivio weekend la Ricciarelli ha ammesso di aver amato tantissimo il conduttore: “L’ho amato moltissimo e non l’ho mai dimenticato. Non lo sento da quando abbiamo divorziato.”. La cantante ha poi aggiunto: “Se dovesse mai avere bisogno di me, lui lo sa, io correrei al suo fianco in qualsiasi momento”.

Infine Katia ha motivato la fine di un rapporto in cui ha sempre creduto: “Perché è finita? Forse la mancanza di dialogo perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato. Lo consiglio a tutte le coppie: non dimenticatevi mai di parlare, di litigare anche, ma non chiudetevi mai in voi stessi.”