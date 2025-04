Perché si fermano Uomini e Donne e Tradimento e quando torneranno in onda

Uomini e Donne e Tradimento sono certamente tra i programmi Mediaset più seguiti, e il gradimento si evince dagli ottimi ascolti di entrambe le trasmissioni. La prima, infatti, si attesta in media sul 24/25% di share, la seconda sfiora anche il 22% di share.

Uomini e Donne è il dating show di Maria De Filippi, che da anni domina la fascia oraria del primo pomeriggio, dalle 14:45 alle 16:00, mentre Tradimento è la soap turca che, come detto, sta registrando ottimi ascolti e che va in onda poco prima del suddetto dating show, ossia alle ore 14:10.

Nella trasmissione di Maria De Filippi, nel corso degli anni, sono diverse le coppie che si sono conosciute e poi formate, e che tuttora sono felici insieme, alcune anche con figli. Trono giovani e trono over appassionano molto i telespettatori, sempre molto attenti a cosa accade e curiosi di sapere come si evolveranno le varie conoscenze all’interno del programma.

Tradimento, invece, da pochi mesi approdata su Canale 5 al posto di Endless Love, si è già guadagnata una fetta di seguaci che non si perdono una puntata. L’intreccio, in effetti, è molto appassionante, in quanto mostra come le apparenze ingannino, e come anche ciò che può sembrare perfetto, a volte, può celare ben altre verità.

Uomini e Donne e Tradimento, quando arriva lo stop e quando tornano in onda

Uomini e Donne si concluderà tra poco più di un mese. Nel frattempo, ci sarà una pausa nella programmazione, per via delle vacanze pasquali.

Idem per quanto concerne la soap turca Tradimento, che andrà anch’essa in pausa, per lo stesso motivo. Per entrambi i programmi, lo stop è previsto per la giornata del 21 aprile 2025, il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta). Al posto delle due trasmissioni, che come sopraccitato, nei giorni di normale programmazione si susseguono, andrà in onda una lunga puntata di The Family, altra soap turca.

Sia Uomini e Donne, sia Tradimento, torneranno regolarmente in onda il giorno seguente, ossia il 22 aprile 2025. Peraltro, tra il 22 e il 23 aprile ci saranno nuove registrazioni del dating show di De Filippi, e c’è molta curiosità, in particolare, attorno alle vicende sentimentali di Gianmarco Steri.

Uomini e Donne, peraltro, non andrà in onda neanche venerdì 25 aprile, ma tornerà a partire da lunedì 28 aprile 2025. Per quanto riguarda Tradimento, oltre allo stop del 21 aprile 2025, si fermerà anche per la messa in onda delle 14:10 del 25 aprile. La puntata serale della soap turca, prevista sempre per il 25 aprile, sarà invece regolarmente trasmessa, dalle ore 21:30 in poi.