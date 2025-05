Perché Samanta Togni ha lasciato Ballando con le Stelle: i motivi dell’addio

Dopo ben 14 edizioni, la maestra e ballerina Samanta Togni ha deciso di salutare Milly Carlucci. In sostanza dopo aver alzato la coppia della vincitrice in coppia con Iago Garcia nel 2016, nel 2020 ha voluto chiudere in maniera definitiva con Ballando. La notizia ha preso di contropiede non solo i suoi fan ma anche i numerosi telespettatori del programma danzereccio di punta del sabato sera di Rai 1.

Successivamente la professionista si è lanciata nel mondo della conduzione, sebbene già nel 2016 avesse voluto testare tale esperienza al Festival di Castrocaro in compagnia di Flavio Montrucchio.

L’abbiamo trovata difatti al timone dei Fatti Vostri nella stagione televisiva 2020-2021 accanto a Giancarlo Magalli per poi condurre Domani è Domenica. Ha pure svolto il ruolo di inviata per svariate trasmissioni tra cui Effetto Estate e UnoMattina. Di recente ha anche partecipato a Pechino Express con la sorella Debora, istruttrice in palestra tutto l’anno, muratore in inverno e bagnina in estate.

La vita della Togni è dunque ricca di impegni televisivi ma ama anche dedicarsi all’insegnamento, nonché al Teatro, altro suo grandissimo amore. E’ anche richiestissima come testimonial per svariate realtà.

Tornata di recente a vivere a Terni, per molto tempo ha vissuto a Dubai con l’ormai ex marito, Mario Russo, noto chirurgo plastico. Con lui, dopo varie incomprensioni, l’amore è finito. I due hanno anche provato a vivere a distanza ma nemmeno questo escamotage è servito per salvare il loro matrimonio.

La verità sul suo addio a Ballando e non solo

A Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin ha rivelato: “Credo di aver dimenticato a un certo punto l’amore verso me stessa, mi sono un po’ annullata per la coppia. Se in una coppia il prezzo da pagare è perdere se stessi, credo che sia troppo alto”. A rendere il momento meno duro è stata la laurea del figlio Edoardo, nato nel corso del suo primo matrimonio con Mirko Trapelli, figlio di un prenditore avicolo di Terni. Ed è con lui che apparsa raggiante sul suo Profilo Ufficiale Instagram nel gran giorno.

Altro motivo di gioia per lei è stato il suo ritorno nella finalissima di Sognando Ballando Con Le Stelle nelle vesti di special guest con i colleghi e amici Raimondo Todaro, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Riguardo il suo addio a Ballando solo di recente ha dato qualche spiegazione al riguardo.

“È stata una mia scelta, ho deciso di lasciare nel momento giusto. Una ballerina ha comunque un tempo oltre il quale non dico che si deve fermare, ma perlomeno deve rallentare”, ha confessato nel corso di un sua intervista al settimanale DiPiù. Insomma, nessuna pressione esterna o litigio. Con la Carlucci il legame è ancora molto forte.