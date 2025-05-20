Rosa Camilli e Giulia Furlan diranno addio al Paradiso delle Signore. Ecco perché non ci saranno nella prossima stagione della soap.

Perchè Rosa e Giulia non ci saranno nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore

La data ormai è ufficiale: il 26 maggio inizieranno presso gli Studi Videa di Roma le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Confermata praticamente a furor di popolo, la soap ambientata nella rampante Milano del boom economico riprenderà con gradite conferme nel cast, ma anche con alcuni addii eccellenti e non facili da metabolizzare per il folto pubblico del Paradiso.

Tra le tante riconferme per la prossima stagione ci sono volti ormai storici come la contessa Adelaide di Sant’Erasmo e il compagno Marcello Barbieri. Non mancherà nemmeno il commendatore Umberto Guarnieri che sul finire della scorsa stagione ha scoperto di essere il padre di Odile. Stesso discorso per Matteo Portelli, Tancredi, Enrico e Marta. Ci saranno anche Ciro e Concetta, per non parlare di Mimmo e Agata che ormai hanno esternato i loro sentimenti.

Incerto invece un possibile ritorno molto atteso dai fan: quello di Maria Puglisi, che sicuramente scompiglierebbe il già tormentato rapporto tra Odile e Matteo. Accanto a tante conferme ci saranno però degli addii. Salvo variazioni dell’ultima ora, nel Paradiso delle Signore 10 non vedremo Rosa Camilli e nemmeno Giulia Furlan, ecco perché.

Rosa e Giulia, ecco perché non ci saranno nel Paradiso delle Signore 10

Rosa Camilli e Giulia Furlan si sono rivelato due donne molto diverse, soprattutto nei metodi. Se Rosa ha mostrato di avere uno spiccato senso della giustizia, per Giulia il fine ha sempre giustificato i mezzi, al punto da non aver esitato a spalleggiare Tancredi – fino a reclutare una spia – pur di rovinare i rivali del Paradiso delle Signore.

Ad accomunarle, in compenso, ci sono diverse altre cose: le ambizioni di carriera (Rosa nel campo del giornalismo e Giulia in quello della moda), una intelligenza molto acuta e, purtroppo per loro, la poca fortuna in amore. Nell’ultima stagione Rosa è stata doppiamente delusa dagli uomini. Prima di tutto da Marcello, che ha cominciato a ignorarla dopo averla baciata appassionatamente.

Rosa è stata delusa poi da Tancredi che pur non avendo mai negato di amarla le ha nascosto il plagio ai danni di Botteri e del negozio. Rosa si è sentita usata come una pedina nel suo gioco a scacchi con il Paradiso. Anche da Sant’Erasmo – che pure aveva difeso e spada tratta – la giovane si è vista tradita.

Sedotta e abbandonata prima, ingannata poi. La signorina Camilli ha capito di non potersi fidare veramente di nessuno dei due uomini. Così sul finire della nona stagione la Venere-giornalista ha deciso di fare ritorno a Bologna da sua madre per riflettere sulla sua carriera e sui propri sentimenti. Al momento dunque la sua storyline appare essersi esaurita e Rosa, salvo sorprese, non sarà nel cast de Il Paradiso delle Signore 10.

Chi sostituirà Giulia alla GMM?

Stesso discorso per Giulia Furlan. La stilista alla fine è stata l’unica a pagare per il piano di spionaggio architettato da Tancredi. Umberto l’ha licenziata in tronco dalla GMM. Ben presto si è capito che la particolare animosità di Giulia nei confronti del Paradiso era dovuta a qualcosa di più profondo della semplice ambizione o della rivalità professionale. Giulia voleva vendicarsi del suo ex, il collega Gianlorenzo Botteri.

Per un momento è sembrato che tra i due potesse nascere di nuovo qualcosa. Gianlorenzo però ha virato su Delia spezzando definitivamente il cuore di Giulia e spingendola a farsi complice di Tancredi. La stilista ha accettato così di copiare e plagiare l’abito di punta della nuova collezione di Botteri. Marcello ha rinunciato alla denuncia per non compromettere la reputazione di Adelaide, ma Giulia ha pagato con il licenziamento il suo desiderio di rivalsa.

Nella prossima stagione anche lei non ci sarà. Chi prenderà il suo posto? La cosa non è chiara. C’è l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Flora Ravasi alla Galleria Milano Moda. Ma non si esclude che Tancredi e Umberto non possano decidere di tornare a dedicarsi solo alle loro attività storiche (editoria e finanza) e la GMM finisca per chiudere i battenti.