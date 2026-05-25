Perchè Rita Dalla Chiesa ha lasciato Forum: i motivi dell’addio

La storia della televisione italiana è fatta di volti che diventano istituzioni, capaci di fondersi a tal punto con un programma da renderne impensabile la prosecuzione senza di loro.

Per ventitré anni, il binomio tra Rita Dalla Chiesa e Forum è stato un dogma del daytime di Mediaset, un appuntamento quotidiano basato su un patto di fiducia inscindibile con il pubblico. Eppure, nel 2013, quel legame si spezzò improvvisamente, lasciando i telespettatori orfani della storica padrona di casa e aprendo le porte all’era di Barbara Palombelli.

A distanza di oltre un decennio, e con una carriera che nel frattempo si è spostata tra gli scranni del Parlamento come deputata di Forza Italia, la conduttrice è tornata a fare i conti con quel passato, rivelando i retroscena di un addio che oggi definisce senza mezzi termini il più grande errore della sua vita professionale.

I motivi dell’addio a Forum

L’allontanamento da Mediaset non fu il frutto di un logoramento artistico o di una scommessa professionale finita male, bensì la conseguenza di un gigantesco malinteso alimentato dalle dinamiche dietro le quinte. Negli ambienti di Cologno Monzese avevano iniziato a circolare voci insistenti e apparentemente autorevoli circa una imminente e definitiva chiusura del tribunale più famoso della TV.

In quel clima di incertezza, con i contratti dei collaboratori e dei tecnici rinnovati a brevissimo termine, Dalla Chiesa scelse di agire mossa da un profondo senso di responsabilità protettiva nei confronti della sua squadra di lavoro. Convinta che il destino dello show fosse ormai segnato, decise di fare un passo indietro per non far ricadere il peso della fine del ciclo sui propri storici collaboratori. Un gesto da capitana d’azienda che, purtroppo, si basava su premesse totalmente errate, dato che la trasmissione non ha mai smesso di andare in onda, confermandosi ancora oggi un pilastro del palinsesto di Canale 5.

Il vero fulcro del rimpianto risiede nella mancata ricerca della verità alla fonte più alta dell’azienda. Con il senno di poi, l’ex conduttrice riconosce la propria ingenuità nel non aver preso un treno per Milano per consultare direttamente Silvio Berlusconi.

Il fondatore di Mediaset, legato a lei da un rapporto di profonda stima reciproca, avrebbe interrotto immediatamente il circuito dei pettegolezzi interni, offrendole una visione limpida del futuro della rete e blindando la sua permanenza al timone del programma. Questa mancata comunicazione ha trasformato un atto di generosità verso il proprio staff in un clamoroso autogol strategico, lasciandole addosso l’amarezza per un addio prematuro e non necessario.

Sebbene la politica e l’impegno legislativo sui temi della giustizia assorbano oggi la totalità delle sue energie, il richiamo del mezzo televisivo continua a esercitare una forte suggestione. La nostalgia per quel contatto quotidiano con la realtà e con le storie delle persone non si è mai spenta del tutto.

Nonostante la priorità attuale rimanga l’attività parlamentare, la conduttrice non esclude in modo categorico un eventuale ritorno in video, qualora si presentasse un progetto capace di conciliare la sua sensibilità con i codici della televisione contemporanea, chiudendo così un cerchio rimasto aperto per troppo tempo.