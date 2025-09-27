Perchè Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle: i motivi dell’addio

Rai 1 sta per dare il via alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico talent show di Milly Carlucci che ha quest’anno spento le sue 20 candeline. Quest’anno ci sono concorrenti molto attesi e che sono anche dei punti di riferimento per il mondo dello spettacolo. Nella storia del programma, l’addio più sentito è stato quello di Raimondo Todaro, il ballerino che ha vestito per un po’ anche i panni di insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

L’addio di Todaro a Ballando con le Stelle

L’ex marito di Francesca Tocca ha salutato per sempre il talent Rai che lo ha reso famoso nel piccolo schermo. Nel 2021, prima della nuova edizione, ha infatti annunciato su Instagram la sua decisione di andare via dal programma, di cui ha fatto parte per più di 15 anni. “Come spesso accade nelle famiglie” – ha scritto lui – “un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli“. La scelta del ballerino è quindi stata legata soprattutto alla sua voglia di provare nuove esperienze, senza però dimenticarsi della grande opportunità che gli ha dato Milly Carlucci e di tutto quello che ha appreso dagli altri professionisti.

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci” – ha continuato – “All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire“.

Come ha reagito Milly Carlucci

Queste parole hanno sicuramente commosso la conduttrice del programma, che nel 2005 lo ha accolto nella sua famiglia. In un’intervista rilasciata per il settimanale DiPiù, la conduttrice ha commentato l’accaduto dopo aver visto il post su Instagram. “Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio” – ha esordito Milly – “ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più“. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, Todaro è entrato in casa Mediaset da Maria De Filippi, per assumere il ruolo di insegnante della scuola di Amici. Un’altra esperienza che lo ha formato e che è terminata lo scorso anno, per lo stesso motivo: la voglia di sperimentare nuove avventure e di crescere ancora di più professionalmente. Intanto, ad aver avuto una scossa, è stata anche la sua vita sentimentale: dopo diversi alti e bassi, Todaro ha chiuso per sempre la sua storia con la moglie Francesca Tocca, mamma di sua figlia Jasmine.