Perchè oggi 24 novembre 2025 non va in onda Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore non va in onda nella giornata di martedì 24 novembre 2025. Il motivo riguarda la concomitanza dei funerali di Ornella Vanoni. L’ultimo saluto alla cantante sarà seguito dalla Rai in diretta televisiva. Il tributo alla donna simbolo della musica italiana continua con l’ultimo viaggio attorno ai suoi cari, amici e colleghi, a partire dalle 14.45 presso la Chiesa di San Marco a Brera. Un evento che anche la televisione pubblica vuole rendere fruibile proprio perché Ornella Vanoni era molto amata dal proprio pubblico.

Gli addetti ai lavori del piccolo schermo non possono esimersi dal salutarla a dovere. Cosa succede al palinsesto di Raiuno? La Volta Buona con Caterina Balivo seguirà la funzione in tributo a Ornella Vanoni con il passaggio della bara e l’omelia dedicata alla cantante e volto televisivo.

Il Paradiso delle Signore salta oggi 24 novembre 2025: il motivo

Quindi a partire dalle 14.45 sarà il format di Raiuno a seguire l’evento. Cambio di programma in tutti i sensi, perchè la trasmissione inizialmente avrebbe dovuto anticipare la chiusura alle 15.00 e lasciare spazio a Il Paradiso delle Signore. Invece, eccezionalmente, la soap salta e al termine del funerale di Ornella Vanoni, dopo qualche ricordo di colleghi e amici che si va a sommare alle testimonianze di questi giorni, ci saranno gli speciali dedicati alle Elezioni Regionali in Puglia, Campania e Veneto.

La Volta Buona di Caterina Balivo a partire dalle 14.00 inizierà a parlare dell’ultimo saluto a Ornella Vanoni. Una puntata speciale che ha stravolto ogni tabella di marcia, nel nome di una donna che ha fatto dell’estro professionale e della capacità di sorprendere un vessillo. L’obiettivo principale è salutare un simbolo della televisione e della musica italiana come si conviene.

Quando tornerà in onda

La Rai cercherà di farlo a modo proprio cancellando eccezionalmente ogni altro appuntamento. Il Paradiso delle Signore tornerà a partire da domani 25 novembre 2025 alla solita ora. Oggi spazio al cordoglio e al dispiacere unanime. Il Paese, anche televisivamente, rende omaggio a un’icona per l’ultima volta.