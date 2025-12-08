Perché non va in onda oggi Uomini e Donne (e quando torna)

Per la giornata di festa di oggi 8 dicembre 2025, la programmazione tv Mediaset ha subìto dei cambiamenti. Canale 5 ha infatti fermato la messa in onda del tradizionale dating show Uomini e Donne, uno dei programmi più seguiti del pomeriggio televisivo. La trasmissione è sospesa.

Uomini e Donne non va in onda oggi 8 dicembre

In occasione del ponte dell’Immacolato, Uomini e Donne non va in onda regolarmente su Canale 5 alle ore 14.45. Il programma condotto da Maria De Filippi è infatti ormai un appuntamento fisso che, ormai da anni, fa compagnia ai telespettatori. A confermare la mancata messa in onda è stata proprio la pagina ufficiale social della trasmissione, che tornerà martedì 9 dicembre su Canale 5, sempre alle ore 14.45.

“Uomini e Donne torna martedì 9 dicembre alle 14:45 su Canale 5, vi aspettiamo“, si legge sui canali social. Lunedì 8 dicembre ci saranno invece delle nuove puntate di Beautiful e della soap turca Forbidden Fruit, che faranno compagnia ai telespettatori Mediaset. Lo stesso succederà con il daytime di Amici di Maria De Filippi, che sarà sostituito da un nuovo episodio de La Forza di una Donna, in onda dalle 16.25 alle 16.45.

Cosa era successo nel dating show

Uomini e Donne tornerà regolarmente domani 9 dicembre alle ore 14.45 e, nel tardo pomeriggio del martedì, ci saranno anche nuove registrazioni. Prima della pausa dell’8 dicembre, ci sono state in studio diverse dinamiche che hanno riguardate tronisti, dame e cavalieri del programma. Sabrina è stata ad esempio al centro dell’attenzione con i suoi amori, ma lo stesso è successo anche a Federico, che sta approfondendo una conoscenza con Emanuela, che ha avuto diversi alti e bassi. Il cavaliere ha voluto in primis chiudere con la dama ma, ne momento in cui Emanuela ha fatto sapere di avere un interesse per l’altro Federico, è sembrato dispiaciuto.

Maria De Filippi ha invece fatto sedere al centro studio Ciro, che si è trovato alla sua prima esterna insieme ad Alessia. Poi l’attenzione è stata concentrata su Cristiana, che ha lasciato lo studio per parlare con Ernesto, il quale ha scelto di abbandonare la trasmissione. Tra Flavio Ubirti e Martina Cardamone c’è stato un bacio appassionato, ma alla fine Martina ha deciso di lasciare il programma ed è stata inseguita da Flavio, che si è detto molto dispiaciuto per la sua reazione.