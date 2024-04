Oggi, venerdì 5 aprile 2024, Myrta Merlino non condurrà la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma di infotainment di Canale 5, in onda da lunedì a venerdì, alle ore 17 circa, subito dopo la puntata della soap opera spagnola, La Promessa.

Al suo posto, com’è già capitato più di una volta in questa stagione televisiva, i telespettatori troveranno Giuseppe Brindisi, il conduttore di Zona Bianca e Diario del Giorno, entrambi in onda su Rete 4. Per Brindisi, si tratta della quarta puntata da conduttore di Pomeriggio Cinque, dopo quelle condotte il 7 e l’8 febbraio (Myrta Merlino fu assente per motivi di salute) e dopo quella condotta lo scorso 22 marzo (assente per motivi familiari).

Il motivo dell’assenza di oggi, invece, è stato svelato direttamente da Myrta Merlino al termine della puntata di Pomeriggio Cinque di ieri:

Oggi vi saluto dandovi l’appuntamento a lunedì perché domani vi affiderò nelle mani di Giuseppe Brindisi che sarà qui in questo studio al posto mio. Perché? Perché volerò a New York per prendere parte ad un impegno che per me è diventato un appuntamento del cuore. Sarò nel Palazzo delle Nazioni Unite per il Change the World Model United Nations, un forum internazionale che accoglie 4mila studenti, da 149 paesi del mondo, per confrontarsi su temi fondamentali dell’agenda mondiale: i diritti civili, il cambiamento climatico, la sicurezza, la povertà ma soprattutto il grande tema della pace, quella che tutti oggi cerchiamo. Sarà un’occasione preziosa per me per confrontarmi con i leader di domani.

Myrta Merlino, quindi, tornerà regolarmente alla conduzione di Pomeriggio Cinque a partire da lunedì 8 aprile.

Come già svelato direttamente dalla conduttrice, il Change the World Model United Nations è il più grande forum internazionale dei giovani al mondo che, in passato, si è tenuto non solo a New York ma anche in altre città come Roma, Abu Dhabi e Singapore.