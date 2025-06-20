Perchè Max Tortora non sarà nel sequel de I Cesaroni

Il sequel de I Cesaroni è tra i più attesi della prossima stagione tv, anche se per il momento non sono noti i tempi di programmazione. Sul set, diretto da Claudio Amendola, ci sono volti consolidati della serie ma anche nuovi personaggi che daranno alla fiction un’immagine rinnovata. E’ stata accertata l’assenza di Max Tortora, volto storico de I Cesaroni: il suo personaggio, Ezio, era molto amato dal pubblico, e il fatto che non sia presente nella nuova stagione ha destato qualche perplessità.

Intervistato dal magazine Oggi, Tortora ha spiegato perché non sarà presente nella serie. L’attore è reduce dal successo di Doppio Gioco, fiction andata in onda in questi giorni e che ha conseguito un’attenzione del pubblico inattesa. Il finale aperto della serie probabilmente darà vita ad una seconda stagione, anche se per ora Mediaset non si è pronunciata. In Doppio Gioco Max Tortora ha interpretato un personaggio diverso dal solito, ma è stato promosso appieno.

Sul set della serie crime ha ritrovato Alessandra Mastronardi, anche lei assente da I Cesaroni-Il ritorno: “Molto bello tornare a recitare con lei. Quando ho conosciuto Alessandra aveva 19 anni, era già bravissima. Ci incrociavamo soprattutto nelle scene conviviali. Abbiamo coltivato un rapporto d’amicizia e di stima reciproca. Ritrovarla in Doppio gioco è stato come andare sul velluto: una scena con lei è buona alla prima”.

Max Tortora: “I Cesaroni? Non mi vedrete”

L’attore romano, noto anche per i suoi ruoli da burlone e le sue imitazioni, ha affermato di essere molto legato al personaggio di Ezio e non esclude di tornare nella serie in un secondo momento. Tortora ha infatti motivato la sua assenza dal sequel: “No, non mi vedrete nella nuova serie dei Cesaroni. A volte le proposte arrivano mentre si ha altro in ballo che sta per partire per cui non si possono incastrare le cose.”

Ha poi aggiunto: “Però io non ho mai chiuso le porte al personaggio. Mi prendo del tempo e poi magari torno con il mio Ezio quando sarà il momento giusto. Lui, secondo la sceneggiatura, non è stato eliminato per cui può riapparire quando vuole, se vuole.” L’attore per scelta lascia sempre le porte aperte, non si preclude nulla: è un atteggiamento positivo che ha nella vita in generale. Il che prevede la possibilità che possa tornare ad interpretare Ezio in un secondo momento.

Max Tortora: “Non ho rimpianti”

Nel corso della sua carriera Max Tortora ha ottenuto diversi riconoscimenti. E’ soddisfatto di tutte le scelte fatte e non ha nessun rimpianto. Il suo è stato un percorso lineare che gli ha permesso di crescere come artista, ma soprattutto come persona: “Ho 62 anni. Ho avuto una vita equilibrata, ho fatto il mio lavoro e ho avuto tante soddisfazioni. Ad oggi non ho rimpianti, neanche professionali. Credo che mi sia andata molto bene. Forse mi piacerebbe poter accedere alla regia.”

Tortora si è cimentato alla regia in teatro: “A teatro l’ho fatta (condividendola spesso con Paola Tiziana Cruciani), scrivo sempre pensando anche a come e dove mettere la macchina da presa”. L’attore ha diversi progetti in vista e probabilmente sarà tra i protagonisti della seconda stagione di Doppio Gioco, ma per ora non c’è ancora nessuna notizia ufficiale.