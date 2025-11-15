Perché Martina De Ioannon ha lasciato Ciro Solimeno: le motivazioni dell’addio

Quali sono i motivi che hanno spinto l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciare Ciro, tutta la verità e le ragioni dietro la rottura

Questo sabato Martina De Ioannon sarà ospite a Verissimo con Gianmarco Steri, il suo nuovo fidanzato. La coppia ha recentemente ufficializzato la relazione, dopo che lei ha lasciato Ciro Solimeno, il giovane con cui aveva deciso di iniziare una relazione dopo averlo scelto a Uomini e Donne. Dopo una serie di voci che parlavano di una crisi in corso tra i due, alla fine entrambi hanno ufficializzato la rottura e da quel momento lei si è riavvicinata al suo ex corteggiatore.

Della rottura tra Ciro e Martina si è molto discusso, entrambi sono stati ospiti a Uomini e Donne, assieme anche a Gianmarco per commentare l’accaduto. E proprio nell’ultima puntata, quella in cui Solimeno ha accettato l’invito di Maria De Filippi di diventare tronista, la De Ioannon ha voluto chiedergli scusa per alcuni comportamenti avuti dopo la rottura. Ma perché ha deciso di lasciare il giovane napoletano?

Le ragioni della rottura tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon

La loro relazione sembrava andare a gonfie vele, ma poi qualcosa deve essersi rotto e alla fine Martina De Ioannon avrebbe deciso di lasciare Ciro Solimeno. Poco dopo l’ufficializzazione della rottura, ha iniziato a frequentare Gianmarco Steri, cosa che ha fatto credere che dietro la decisione di lasciare Ciro ci fosse il parrucchiere romano.

Lo stesso Solimeno ha accusato Martina di essere stata falsa nei suoi confronti, dicendo che la ragazza lo avrebbe lasciato sia perché il sentimento era scemato che perché avrebbe voluto al suo fianco una persona che avesse già una stabilità professionale ed economica. Gianmarco Steri ospite a Uomini e Donne, nella puntata in cui erano presenti la sua ex Cristina e Ciro Solimeno, mentre Martina aveva preferito non partecipare, aveva raccontato cosa le ha detto la ragazza sul perché non aveva scelto lui al termine del programma: “(…) Lei mi ha raccontato che non mi scelse perché preferiva Ciro, poi dopo un bel po’ ha avuto dei ripensamenti. È una persona istintiva e non sentiva più gli stessi sentimenti“.

Steri nella stessa occasione aveva assicurato che lui e Martina non hanno mancato di rispetto a Ciro, semplicemente dopo che entrambi si sono lasciati, si sono rivisti e da lì si sono riavvicinati. La De Ioannon sulla questione è intervenuta anche diverse volte sui social, rispondendo a chi l’accusava di un presunto tradimento nei confronti di Solimeno, spiegando di non aver fatto nulla di male e ribadendo che lei e Ciro si sarebbero lasciati per motivi legati alla coppia.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne si era scusata con Ciro per aver indossato una collana che le aveva regalato Gianmarco quando la corteggiava, dicendo che il gesto era stato poco carino. Poi lei e Solimeno si sono salutati e da quel momento lui si è seduto sul trono e lei a distanza di giorni ha ufficializzato la relazione con Gianmarco che, a giudicare dalle foto che circolano sui social, sembra procedere a gonfie vele.