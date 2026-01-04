Perché Rosanna Lambertucci e Serena Bortone hanno litigato a Bar Centrale. La reazione di Elisa Isoardi

Il dibattito sul divario di genere a Bar Centrale si è trasformato in un confronto piuttosto serrato. È accaduto nel programma di Elisa Isoardi del sabato pomeriggio, con Serena Bortone che portava numeri e statistiche e Rosanna Lambertucci che invece ribatteva con una visione ottimistica che negava l’evidenza dei fatti.

Bar Centrale: discussione in diretta

Nella puntata di ieri, sabato 3 gennaio 2026, le due ospiti hanno dato vita a uno scontro che è cresciuto di intensità fino a una vera e propria discussione. A aprire il dibattito Serena Bortone che ha affermato che i lavori di basso profilo sono svolti al 70% dalle donne in Italia, che avranno pure lo stesso tipo di retribuzione degli uomini, ma purtroppo continuano a restare relegate a lavori di livello inferiore. La replica di Rosanna Lambertucci è arrivata immediata e ha ribaltato completamente l’impostazione del discorso, sostenendo che le donne hanno invece più numeri degli uomini e li starebbero addirittura superando.

I dati contro le opinioni

Quando Serena Bortone ha fatto notare che nei ruoli apicali siedono principalmente uomini, Rossana Lambertucci ha replicato con scetticismo chiedendo chi lavora solo con gli uomini. A questo punto la conduttrice di “Che sarà” ha perso la pazienza: “Divento pazza. I dati non ce lo dicono. Si tratta di una tua opinione contro i dati”, ha incalzato Bortone.

Elisa Isoardi a questo punto ha riportato la discussione sui numeri, evidenziando che il tasso di occupazione femminile è arrivato al 53% contro quello maschile al 70%. Ma Rossana Lambertucci ha continuato a mantenere la sua linea con opinioni non sostenute da dati concreti, arrivando persino a suggerire che potrebbero esserci donne che non vogliono lavorare.

Il lavoro domestico fa esplodere la tensione

Il confronto si è spostato poi sul terreno del lavoro domestico quando Bortone ha portato un altro dato: il 2,8% sono gli uomini che condividono il lavoro di cura in famiglia. La risposta di Lambertucci ha rivelato una visione tradizionalista: “Ma perché vuoi farli diventare delle donne, gli uomini che non sono portati?”. La replica di Elena Bortone è stata secca e diretta: “La donna oltre a lavorare deve tornare a casa e fare pure la serva?”.

Lambertucci ha controbattuto sostenendo che la donna è più pratica, mentre Bortone ha chiesto se un uomo che cucina non è uomo, ricevendo come risposta che gli chef sono uomini, in una contraddizione evidente che ha ulteriormente alimentato lo scontro.

L’attacco personale e l’intervento della Isoardi

Il clima è diventato rovente quando Serena Bortone e Rosanna Lambertucci hanno cominciato a discutere sul divario di genere, con le due donne che hanno perso le staffe innanzi a una Isoardi basita e disorientata. Bortone ha spostato la questione sul personale con una stoccata diretta: “Cresci Rosanna, non saresti qui se non avessi avuto la tua voglia di affermarti, tu contraddici la tua storia, abbi pazienza”.

Lambertucci ha provato a stemperare chiedendo di cominciare l’anno in pace, e Bortone si è alzata dalla sua postazione per andare a stringerle la mano. Ma tornata al suo posto, la giornalista ha rifilato un’altra stilettata: “Rosanna non è una vera femminista. Ti definisci femminista? Mi fa piacere”. E qui la replica di Lambertucci è stata letteralmente urlata non si è fatta attendere: “Ma cosa dici Serena? Se c’è una che ha amato le donne tutta la vita sono io! Non a chiacchiere, ma a fatti”.

A questo punto Elisa Isoardi è intervenuta per chiudere definitivamente la questione: “Non facciamo questo, ora basta ok?”, riportando finalmente la calma in studio dopo uno degli scontri più accesi della stagione televisiva. Non è la prima volta che le due si confrontano: poche settimane fa si erano già scontrate sempre su un tema di grande attualità, ovvero la maternità e i valori tradizionali.