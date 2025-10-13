Perché La Volta Buona non va in onda oggi, 13 ottobre 2025

Stop inatteso per Caterina Balivo: La Volta Buona non va in onda. L’annuncio Rai ha deluso i fans che si aspettavano il talk: cosa è successo?

La Volta Buona è tra i format di maggiore successo della rete si stato, in onda nel primo pomeriggio di Rai Uno conquista sempre dati d’ascolto rilevanti. Nonostante una prima stagione non esaltante, dove ha dovuto sgomitare per affermarsi, in seguito il talk si è ritagliato il suo spazio ed è riuscito a fidelizzare il pubblico. Alla guida de La Volta Buona, Caterina Balivo che dopo un periodo lontano dalla rete di stato ha accettato di ritornare a primeggiare nella fascia del primo pomeriggio. Del resto la conduttrice è un volto apprezzato dal pubblico, è un personaggio preparato e spontaneo, e soprattutto è una perfetta padrona di casa: tutti gli ospiti accolgono con entusiasmo il suo invito.

Solitamente Caterina ospita i protagonisti della tv e non solo e si confronta con loro su diversi temi anche d’attualità. Il che rende il suo salotto interessante e piacevole da vedere. Solitamente il Lunedì dedica parte della puntata ai protagonisti di Ballando con le stelle, e insieme ad alcuni di loro commenta quanto è accaduto lo scorso sabato. Da ricordare che il prime time di Milly Carlucci è andato in onda subito dopo la nazionale di calcio, in un orario decisamente anomalo, ma questo non ha pregiudicato il suo successo.

Purtroppo oggi La Volta Buona non andrà in onda. In queste ore i vertici di rete hanno rivelato che la puntata è stata sospesa. I fan del programma dovranno attendere domani, quando il talk riprenderà la sua programmazione ordinaria. Ma cosa è successo? E cosa andrà in onda la posto de LVB? I vertici Rai hanno spiegato anche il motivo di questo cambio di palinsesto improvviso che appare più che giustificabile.

La Volta Buona non va in onda: i motivi del cambio di palinsesto

I motivi per cui La Volta Buona non va in onda sono legati all’evento eccezionale del rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. Ci sarà uno speciale del TG1 che documenterà in diretta quanto sta succedendo in Israele, a Gaza, e anche in Egitto dove sono presenti i vertici mondiali per la firma dell’accordo di pace. Ovviamente la Rai sarà presente con varie dirette, in onda sia sul primo canale che sulle altre reti.

L’accordo di pace è un evento atteso e considerato eccezionale e già durante la notte la rete di stato si è collegata più volte che la piazza di Tel Aviv per mostrare gli israeliani in attesa del ritorno degli ostaggi dopo due anni. Sono state anche condivise alcune immagini di Gaza e dei palestinesi, molti dei quali dopo l’annuncio del cessate il fuoco stanno facendo ritorno a quel che resta delle loro case.

Il Paradiso delle Signore e La Vita in diretta: nessuna variazione di programmazione

Secondo quanto riferito dalla guida tv della Rai per ora solo La volta buona di Caterina Balivo è stata sospesa. Nessun altro programma ha subito arresti o sostituzioni e anche Il Paradiso delle Signore andrà in onda in modo regolare. Così anche La Vita in diretta e la versione pomeridiana del telegiornale.

Certo vista l’eccezionalità dell’evento non è escluso che nelle prossime ore possano verificarsi dei cambi di programmazione. La Rai, in quanto tv di stato, è tenuta a fornire un servizio pubblico informativo completo e immediato e a coinvolgere i telespettatori in modo diretto e reale.