Perché La Vita in diretta non va in onda oggi 28 novembre: stop per Matano

Le anticipazioni su Lo Zecchino d’Oro

Anche quest’anno torna il concorso canoro più “colorato” della storia della tv. Per tre giorni consecutivi, i telespettatori potranno ascoltare le canzoni cantate dai più piccoli. Si tratta della 68esima edizione, condotta ancora una volta da Carlo Conti. Il duo composto da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni è al timone delle due semifinali, mentre il conduttore fiorentino sarà al timone dell’ultima puntata, ossia della finale, e veste anche i panni di Direttore Artistico. La kermesse si apre con due appuntamenti in diretta, trasmessi su Rai 1 e Rai Play: il primo venerdì 28 (17.05 -18.40), il secondo sabato 29 (17.10 -18.40). La serata conclusiva è invece prevista per domenica 30 novembre dalle ore 17.20 alle 20.00. In quella occasione sarà decretata la canzone vincitrice tra le quattordici in competizione: il programma è visibile su Rai 1, ma anche in live streaming e on demand su Rai Play.

Durante le semifinali le giurie eleggono ogni giorno la canzone vincitrice dello Zecchino d’Argento; in finale tutti i brani vengono invece riascoltati e le votazioni tornano ad azzerarsi. A decretare lo Zecchino d’Oro, oltre alle giurie dei bambini e dei grandi ci sono anche il Piccolo Coro e la Galassia dei Cori dell’Antoniano. A questo si aggiunge il Premio Rai Radio Kids, assegnato in diretta alla canzone più radiofonica.