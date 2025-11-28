Perché La Vita in diretta non va in onda oggi 28 novembre: stop per Matano
Alberto Matano non va in onda oggi con La Vita in Diretta. Al suo posto la nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro.
Oggi venerdì 28 novembre Rai 1 ha modificato la sua programmazione: non andrà infatti in onda l’appuntamento con La Vita in Diretta, il tv show condotto da Alberto Matano e trasmesso ogni pomeriggio. Il palinsesto ha quindi dato uno stop al programma, che tornerà nei prossimi giorni. Ecco perché.
La Vita in Diretta non va in onda oggi
Il pomeriggio di Rai 1 cambia programmazione, per via della messa in onda della nuova edizione de Lo Zecchino D’Oro. In questi due giorni ci sono le semifinali condotte da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, due volti molto amati dell’intrattenimento italiano. Domenica 30 novembre ci sarà infatti la tanto attesa finale, capitanata come ogni anno da Carlo Conti, che tra l’altro nello stesso giorno annuncerà anche i Big del Festival di Sanremo durante la diretta del Tg1.
Per questo motivo, la puntata di oggi de La Vita in Diretta è stata cancellata, in modo da dare spazio al famoso concorso canoro che vede come protagonisti dei giovanissimi talenti. Il programma di Alberto Matano tornerà regolarmente in onda il prossimo lunedì, sempre alle ore 17.05.
Le anticipazioni su Lo Zecchino d’Oro
Anche quest’anno torna il concorso canoro più “colorato” della storia della tv. Per tre giorni consecutivi, i telespettatori potranno ascoltare le canzoni cantate dai più piccoli. Si tratta della 68esima edizione, condotta ancora una volta da Carlo Conti. Il duo composto da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni è al timone delle due semifinali, mentre il conduttore fiorentino sarà al timone dell’ultima puntata, ossia della finale, e veste anche i panni di Direttore Artistico. La kermesse si apre con due appuntamenti in diretta, trasmessi su Rai 1 e Rai Play: il primo venerdì 28 (17.05 -18.40), il secondo sabato 29 (17.10 -18.40). La serata conclusiva è invece prevista per domenica 30 novembre dalle ore 17.20 alle 20.00. In quella occasione sarà decretata la canzone vincitrice tra le quattordici in competizione: il programma è visibile su Rai 1, ma anche in live streaming e on demand su Rai Play.
Durante le semifinali le giurie eleggono ogni giorno la canzone vincitrice dello Zecchino d’Argento; in finale tutti i brani vengono invece riascoltati e le votazioni tornano ad azzerarsi. A decretare lo Zecchino d’Oro, oltre alle giurie dei bambini e dei grandi ci sono anche il Piccolo Coro e la Galassia dei Cori dell’Antoniano. A questo si aggiunge il Premio Rai Radio Kids, assegnato in diretta alla canzone più radiofonica.