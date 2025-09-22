Perché La Vita in Diretta non va in onda oggi 22 settembre

Ancora cambiamenti nella programmazione televisiva. Oggi lunedì 22 settembre Alberto Matano si ferma e non va in onda la puntata de La Vita in Diretta. Il talk show di punta del pomeriggio di Rai 1 continua a sfidare, a colpi di audience, la nuova concorrenza di Gianluigi Nuzzi. Al posto del programma va in onda Tutti a scuola, l’evento di inaugurazione dell’anno scolastico 2025/2026 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La messa in onda del programma è quindi rimandata a domani 23 settembre, giorno in cui il talk show tornerà regolarmente nel palinsesto televisivo di Rai 1.

Perché La Vita in Diretta è stata sospesa

A partire dalle ore 16.30 su Rai 1 la linea passerà a Tutti a scuola, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2025/2026. All’evento sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, come lo scorso anno, alla conduzione ci sarà Eleonora Daniele. L’appuntamento con Alberto Matano è rinviato a domani, mentre la soap opera Il Paradiso delle Signore sarà anticipata alle 15.30 e terminerà alle ore 16.15.

Questa volta l’evento si terrà presso l’Istituto Comprensivo Rossini di Napoli, dove avverrà appunto la celebrazione e la cerimonia per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico 2025/2026. Tra gli ospiti attesi c’è sicuramente il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che chiuderà la cerimonia con i suoi personali auguri a tutti gli studenti d’Italia. Il Presidente farà infatti un attesissimo intervento. Dopo la partecipazione – negli anni passati – di Flavio Insinna in qualità di conduttore, stavolta a prendere le redini dell’evento sarà Eleonora Daniele. L’appuntamento è quindi fissato per oggi pomeriggio 22 settembre su Rai 1 a partire dalle ore 16.30, con la diretta streaming disponibile anche su Rai Play, tramite app o sito ufficiale.