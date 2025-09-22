Perché La Vita in Diretta non va in onda oggi 22 settembre
Alberto Matano non va in onda con La Vita in Diretta, oggi 22 settembre. Al suo posto c’è Tutti a scuola con l’intervento di Mattarella.
Ancora cambiamenti nella programmazione televisiva. Oggi lunedì 22 settembre Alberto Matano si ferma e non va in onda la puntata de La Vita in Diretta. Il talk show di punta del pomeriggio di Rai 1 continua a sfidare, a colpi di audience, la nuova concorrenza di Gianluigi Nuzzi. Al posto del programma va in onda Tutti a scuola, l’evento di inaugurazione dell’anno scolastico 2025/2026 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
La messa in onda del programma è quindi rimandata a domani 23 settembre, giorno in cui il talk show tornerà regolarmente nel palinsesto televisivo di Rai 1.
Perché La Vita in Diretta è stata sospesa
A partire dalle ore 16.30 su Rai 1 la linea passerà a Tutti a scuola, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2025/2026. All’evento sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, come lo scorso anno, alla conduzione ci sarà Eleonora Daniele. L’appuntamento con Alberto Matano è rinviato a domani, mentre la soap opera Il Paradiso delle Signore sarà anticipata alle 15.30 e terminerà alle ore 16.15.
Questa volta l’evento si terrà presso l’Istituto Comprensivo Rossini di Napoli, dove avverrà appunto la celebrazione e la cerimonia per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico 2025/2026. Tra gli ospiti attesi c’è sicuramente il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che chiuderà la cerimonia con i suoi personali auguri a tutti gli studenti d’Italia. Il Presidente farà infatti un attesissimo intervento. Dopo la partecipazione – negli anni passati – di Flavio Insinna in qualità di conduttore, stavolta a prendere le redini dell’evento sarà Eleonora Daniele. L’appuntamento è quindi fissato per oggi pomeriggio 22 settembre su Rai 1 a partire dalle ore 16.30, con la diretta streaming disponibile anche su Rai Play, tramite app o sito ufficiale.