L’azienda di viale Mazzini ha preso una decisione sul conduttore napoletano e sul suo futuro in televisione

Perché la Rai ha cambiato idea su Stefano De Martino: il dietrofront

“Cambi di programma” per Stefano De Martino, il conduttore napoletano sembrava avesse detto definitivamente “addio” al programma Stasera tutto è possibile, ma alla fine – a sorpresa – pare che resterà. A dirlo è stato Fanpage.it, secondo cui alla fine lo show man avrebbe ceduto al “pressing” della Rai, che ha preferito non cambiare ancora la guarda del format di Rai2 che, grazie alla conduzione dell’ex allievo di Amici, ha raggiunto ascolti che mai aveva visto prima.

E un po’ come si dice nel calcio “formazione vincente non si cambia”, la Rai avrebbe seguito questo ragionamento per riuscire a convincere De Martino a restare al timone di Step. Pare che l’ex marito di Belen Rodriguez fosse intenzionato a fare qualcosa di nuovo su Rai 2, ma alla fine resterà per un altro anno.

Stefano De Martino resta a Stasera tutto è possibile, cosa è accaduto

I saluti di Stefano De Martino al termine dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile erano stati un quasi certo addio, il conduttore – evidentemente commosso – aveva ringraziato tutta la squadra e un programma che per lui è stato importantissimo. In un’intervista aveva anche lasciato intendere che non lo avremo rivisto al timone di Step, ma adesso pare che resterà.

Secondo quanto riportato dal sopracitato giornale online, pare che la Rai abbia insistito affinché De Martino restasse al comando, consapevole che con lui e la sua squadra – ormai collaudata e amatissima dal pubblico – il programma ha raggiunto numeri record. Del resto lo stesso Francesco Paolantoni, storica colonna portante di Step, aveva detto che senza Stefano non ci sarebbe “squadra”.

Così in Rai avrebbero fatto leva proprio su questo per riuscire a convincere De Martino a restare. Il conduttore ha comunque un impegno contrattuale, che prevedeva altre serate su Rai 2, ma pare che abbia deciso di restare ancora un altro anno, magari per passare poi il testimone – in modo graduale – ad altri conduttori. Lui stesso aveva parlato dei The Jackal – nello specifico di Ciro Priello e Flavio Balsamo – come due possibili volti del programma. Bisognerà comprendere se inizieranno ad avere qualche spazio nel programma, per poi acquisire la conduzione di De Martino quando andrà via o se arriveranno dopo. Con la presentazione dei palinsesti Rai si saprà anche quali saranno le novità per Stasera tutto è possibile e in quel momento, con molta probabilità, sarà confermata la conduzione di De Martino.

Lo show man partenopeo, visti i numeri registrati sia con Step ma soprattutto con Affari Tuoi, è l’uomo del momento in Rai, il volto su cui l’azienda di viale Mazzini avrebbe intenzione di puntare molto. Del resto già il contratto che aveva firmato l’anno scorso in vista dei nuovi impegni su Rai 1 era la evidente dimostrazione di come l’emittente di Stato creda in lui e, stando ai risultati, pare proprio che non si sbagliava.