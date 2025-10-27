Il ballerino Tommaso è stato sorprendentemente eliminato da Amici. La decisione di Alessandra Celentano ha però sollevato malcontento

Perché la Celentano ha eliminato Tommaso: i motivi dietro la decisione e le parole del ballerino su Maria De Filippi

L’uscita improvvisa di Tommaso Troso da Amici 25 ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. La decisione, comunicata durante la puntata pomeridiana del 26 ottobre, ha lasciato senza parole non solo il pubblico, ma anche la conduttrice Maria De Filippi, apparsa visibilmente sorpresa dalla scelta della maestra Alessandra Celentano.

Un’eliminazione improvvisa ad Amici

La professoressa ha annunciato con fermezza la fine del percorso del giovane ballerino, ponendo bruscamente termine alla sua esperienza nella scuola. “Mi sta venendo un colpo, in queste settimane mi ha detto anche tante cose belle”, ha commentato Tommaso, emozionato e incredulo, prima di abbracciare la sua insegnante e lasciare lo studio tra le lacrime.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Il post ufficiale di Amici che comunicava l’eliminazione è stato letteralmente sommerso da migliaia di commenti, in gran parte critici nei confronti della decisione. La Maestra in studio ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a prendere questa decisione così forte: “In questo mese ho capito che il tempo che avremo insieme non è sufficiente per colmare le tue lacune. Se lo facessi più avanti, sarebbe un illuderti e prenderti in giro. Umanamente mi dispiace, ma a livello professionale devo farlo per la stima che ho per te”.

Il giovane, con alle spalle esperienze di rilievo come la Scuola di Balletto di Stoccarda e l’Atlanta Ballet, aveva addirittura rinunciato a un contratto professionale per tentare nuovamente la fortuna ai casting del programma. Un gesto che, come ha ricordato Maria De Filippi, dimostrava la sua determinazione e la profonda passione per la danza.

Le parole del ballerino dopo l’eliminazione a sorpresa e le belle parole per Maria

Dopo la messa in onda della puntata, Tommaso ha rotto il silenzio sui social con un messaggio carico di emozione: “Non è andata come speravo, e il tempo a disposizione è volato via troppo in fretta. Ma le emozioni che ho provato hanno lasciato un segno profondo.” Parole accompagnate da alcune foto scattate all’interno della scuola e da un ringraziamento sincero a chi lo ha sostenuto, in particolare alla stessa De Filippi per l’opportunità ricevuta.