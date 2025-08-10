Perchè Innocence cambia programmazione e quando va in onda

Lo scorso luglio è iniziata la serie tv Innocence, originaria della Turchia e che va in onda su Canale 5 durante i weekend estivi. I primi episodi sono stati trasmessi, in prima visione assoluta, sabato 12 e domenica 13 luglio a partire dalle ore 14.30. Disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity, la soap racconta la storia della protagonista Bahar, una madre intenzionata a salvare in tutti i modi la figlia Ela da una relazione che è stata tenuta segreta. Questo prodotto televisivo ha ottenuto un grande successo in Turchia, e nel 2021 è stato trasmesso su Fox Turchia con un’unica stagione di 13 episodi di più di 2 ore ciascuno. In Italia vanno invece in onda 40 puntate da circa 45 minuti ciascuna.

La trama e il cast

Tutta la ruota attorno alle vicende di Bahar, una madre che riceve una doccia fredda quando scopre che sua figlia Ela, di appena 19 anni, si è innamorata dell’uomo sbagliato. La ragazza inizia infatti una storia con Ilker, il capo di suo padre, che ha 35 anni e che sta per sposarsi con un’altra donna. Bahar tenta in tutti i modi di allontanare sua figlia da lui, ma lei sembra essere abbastanza decisa delle sue scelte. Inizia così un vero e proprio incubo per Ela, che non si sente capita dai suoi affetti più cari e che vive un momento di solitudine. La ragazza non sa di essere stata ingannata dall’uomo che ama: quest’ultimo le fa infatti credere che la sua relazione con l’influencer Irem sia un capitolo chiuso.

Lui attribuisce alla fidanzata dei problemi psicologici che non le permettono di accettare la rottura. Ela si mostra quindi spesso gelosa ed insiste affinché la loro storia sia resa pubblica, dato che si dice stanca di incontrarlo segretamente in ufficio. Al compimento dei suoi 19 anni, viene scaraventata brutalmente fuori dalla macchina di Ilker e questo evento scatena diversi momenti drammatici, che mettono ancor di più in allarme la madre Bahar. Ha così inizio una lunga battaglia per proteggere la figlia. Ad interpretare il ruolo della protagonista è l’attrice Deniz Cakir, mentre la figlia Ela è impersonata da Ilayda Alisan. Hanno inoltre partecipato volti noti di altre serie di successo turche. Tra questi ci sono ad esempio Serkay Tütüncü, conosciuto per il ruolo di Ozan in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, che vestirà i panni di Ilker. Non manca inoltre Alayca Ozturk, che ha interpretato il personaggio di Julide in Terra Amara.

Mediaset cambia la programmazione

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rafforzare la fascia del preserale di Canale 5. Da questa settimana va infatti in onda Sarabanda, contro la concorrenza di Rai 1 con Reazione a Catena. Innocence, trasmessa ogni sabato e domenica pomeriggio dopo Beautiful, cambia invece orario: da sabato 26 luglio va in onda alle 17.45 nello slot orario che precede appunto Sarabanda.