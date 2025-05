«Perché ho accettato il ruolo di opinionista»: Simona Ventura torna in una nuova veste all’Isola dei Famosi

Simona Ventura torna all’Isola dei Famosi come opinionista, dopo averlo condotto per anni. La showgirl ha spiegato i retroscena di questa scelta

Simona Ventura, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, approderà a L’Isola dei Famosi, in una veste davvero inedita e che, probabilmente, nessuno si aspettava. Dopo essere stata la conduttrice del reality per diverse edizioni e aver partecipato anche come naufraga, nella prossima edizione la vedremo nei panni di opinionista.

L’Isola dei Famosi 2025 si prepara a sbarcare su Canale 5 dal prossimo 7 maggio, e questa volta il reality cambia pelle. Oltre alla presenza dell’iconica Simona Ventura, alla guida ci sarà la grintosa Veronica Gentili, mentre il racconto sul campo sarà di Pierpaolo Pretelli, inviato speciale in Honduras.

Il cast promette di essere un mix audace di generazioni e personalità: 20 naufraghi, divisi tra under 40 e over 40, pronti a contendersi cibo, fuoco e consenso del pubblico. Tra sport, spettacolo e provocazioni, l’edizione 2025 punta a riportare il format alla sua essenza più pura.

La presenza di Simona Ventura, peraltro, riporta al passato glorioso del format, che la celebre conduttrice ha visto nascere. In un’intervista a cuore aperto per Tv Sorrisi e Canzoni, Simona ha anche spiegato il motivo che l’ha spinta a tornare a L’isola dei Famosi, come opinionista.

Simona Ventura opinionista de L’Isola dei Famosi: ecco perché ha accettato questo ruolo

Il ritorno di Simona Ventura a L’Isola dei Famosi 2025 nel ruolo di opinionista segna non solo un rientro, ma una sorta di consacrazione.

Dopo averla condotta per otto edizioni storiche, tra il 2003 e il 2011, e vissuta sulla propria pelle come concorrente nel 2016, l’Isola per lei non è un semplice programma, ma un territorio televisivo che conosce centimetro per centimetro.

Le mancava solo un tassello per completare l’esperienza: l’analisi a distanza, il commento pungente, lo sguardo dall’alto. È stato questo il motivo principale che ha spinto Simona Ventura ad accettare il ruolo di opinionista: la volontà di completare un ciclo, rivestendo l’ultimo ruolo che le mancava all’appello. Ora lo fa con l’ironia di chi ne conosce benissimo le dinamiche e la lucidità di chi sa guardare oltre il semplice gioco.

A spingerla ad accettare c’è anche un elemento di stima verso la nuova conduttrice Veronica Gentili, a cui riconosce intelligenza e grinta. Ventura sa che il format è cambiato: ritmi accelerati, meccanismi meno prevedibili, margini d’improvvisazione più ampi. Ma proprio per questo, la sfida le appare stimolante. Vuole conoscere ogni dettaglio sui naufraghi, monitorare da vicino ogni dinamica, portando in studio non solo opinioni, ma esperienza reale.

Simona rivela, inoltre, che quando ha visto il logo del programma ha detto: «Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?». Stavolta è proprio il caso di dirlo, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.