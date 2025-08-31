Perché Gigi D’Alessio ha lasciato The Voice: i motivi (veri) dell’addio

Gigi D’Alessio ha collaborato con la squadra di The Voice of Italy per cinque edizioni, ma ha annunciato di voler voltare pagina e dedicarsi ad altre esperienze professionali. L’artista ha quindi detto addio al talent show di Rai 1, che da tanti anni cattura l’attenzione del pubblico con la versione Senior e con quella Kids. Le voci dicono che il cantante napoletano stia per approdare su Mediaset: il suo concerto Sicily for Love è infatti stato trasmesso proprio su Canale 5 e ha riscosso un grande successo televisivo.

Il motivo dell’addio di Gigi D’Alessio a The Voice

L’ex compagno di Anna Tatangelo è stato, per diversi anni, protagonista del talent Rai insieme a Loredana Bertè, Clementino e Arisa. I quattro hanno infatti preso parte al programma in qualità di giudici e sono subito stati apprezzati dal pubblico a casa. Il prodotto di Antonella Clerici subirà adesso un’importante modifica, dato che ci sarà un grande cambiamento nel cast. D’Alessio ha scelto di andare via da quello studio televisivo perché intento a iniziare un nuovo show musicale da condurre in prima serata su Canale 5 insieme a Vanessa Incontrada.

Al momento si tratterebbe di un progetto top secret, che segnerebbe però un’importante svolta nella carriera televisiva dell’artista. Il cantante continua intanto a portare avanti anche le sue attività musicali.

Chi ci sarà al suo posto a The Voice

Molti telespettatori si stanno domandando chi possa essere il sostituto di Gigi D’Alessio per la prossima edizione di The Voice, il talent di Rai 1 condotto come sempre da Antonella Clerici. Per il momento il nome più quotato sembra essere quello di Nek, che tra l’altro di recente si è già approcciato al palinsesto Rai per capitanare il programma Dalla Strada al palco insieme a Bianca Guaccero. Le voci dicono che potrebbe ora esserci per lui questa grande opportunità.

Secondo quanto scritto da Affari Italiani, sarebbe proprio lui il prescelto per entrare nella squadra della prossima edizione del talent in qualità di giudice, anche perché alle spalle ha una lunga carriera nel mondo musicale e discografico. Il suo nome era comparso anche come possibile co-conduttrice di Domenica In insieme a Mara Venier e Gabriele Corsi. Una voce che è stata in realtà smentita durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026. Oltre a lui, si sta parlando anche della probabile presenza di Rocco Hunt. Più informazioni verranno date a breve.