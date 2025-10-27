“Distanza tra Gerry Scotti e Carlo Conti dopo Sanremo”. L’indiscrezione

Cosa è successo tra Gerry Scotti e Carlo Conti? Il giornalista Parpiglia ha parlato di alcuni presunti screzi tra di loro.

Gerry Scotti e Carlo Conti sono sempre stati legati da un grande rapporto di amicizia, tanto che il conduttore fiorentino ha anche scelto il volto Mediaset come co-conduttore del Festival di Sanremo 2025. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha però fatto sapere che tra i due sarebbe ora calato il gelo. Un rapporto che si è presumibilmente incrinato proprio dopo la loro collaborazione sul palco dell’Ariston.

Cosa è successo tra Conti e Scotti

Nella sua newsletter, Parpiglia ha scritto: “Nella bolgia degli ascolti tv, tra vittorie e sconfitte c’è un rapporto che si è congelato dopo il Festival di Sanremo, ed è quello tra Carlo Conti e Gerry Scotti. Anche se nessuno ne parla, Scotti non avrebbe gradito il ‘trattamento’ che Conti gli ha riservato durante la serata al Festival di Sanremo in cui era ospite, tra poco spazio e minutaggio. Da quel momento Gerry ha preferito prendere le distanze dal collega“. Tutto sarebbe quindi nato su quel palco, che ha contenuto nello stesso momento due mostri sacri della tv italiana.

In realtà, qualche settimana fa, Gerry Scotti ha fatto un omaggio a Carlo Conti salutandolo in diretta nel corso di una puntata de La Ruota della Fortuna. “Salutiamo Carletto che quando è a casa ci guarda“, ha detto il conduttore portando in studio un grande applauso. Parole che sono sembrate all’inizio una frecciata alla Rai, dato che è ormai nota la concorrenza che si è creata tra il programma di Canale 5 e il tv show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Lo stesso Parpiglia ha però parlato di un retroscena che è stato raccontato da Conti e che riguarda proprio il suo collega.

Pare che, quando aveva provato a contattarlo per invitarlo a Sanremo, non fosse riuscito a raggiungerlo. “È stato buffo perché ho pensato a lui a dicembre, ma non riuscivo a dirglielo: gli mandavo dei messaggi e non rispondeva, lo chiamavo e non rispondeva” – ha raccontato lui – “Poi abbiamo scoperto che aveva un blocco sul mio numero, non so perché!“.

L’indiscrezione su Samira Lui

Sandro Pirotti, nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, Carlo Conti potrebbe chiamare Samira Lui sul palco dell’Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Tra l’altro, la showgirl ha già lavorato con il presentatore, dato che ha raggiunto il successo proprio per la sua partecipazione a L’Eredità in qualità di Professoressa. Negli anni è stata anche scelta come valletta per la presentazione dei David di Donatello, condotta sempre da Conti e Drusilla Foer. Samira è stata inoltre concorrente di Tale e Quale Show, quando ha portato in scena performance spettacolari.