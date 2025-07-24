Perchè Gabriele Corsi ha rinunciato a Domenica In: la nota Rai

Dopo i recenti rumors che hanno posto Mara Venier al centro di alcuni contrasti con la dirigenza Rai, tanto da insinuare un suo presunto addio alla rete di stato, oggi emerge un’altra notizia inaspettata. Gabriele Corsi, annunciato come co- conduttore della prossima edizione di Domenica in non affiancherà più la Venier. A quanto pare Corsi avrebbe fatto un passio indietro e avrebbe rinunciato a presenziare nello storico programma del dì festa, nonostante l’entusiasmo manifestato dalla dirigenza di rete alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti.

“La coppia della prossima stagione di Domenica in sarà formata da Mara Venier, che ho insistito per avere per la 50esima edizione nonostante le condizioni di vita personali più difficili del solito, e Gabriele Corsi” così ha esordito Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai. Una scelta condivisa dal pubblico e anche dalla stampa che ha approvato la novità. Del resto Mara ha più volte manifestato il desiderio di condurre il format in forma più leggera e di non avere su di se tutte le responsabilità del programma.

Qualche mese fa Mara ha confermato la sua presenza a Domenica in, non voleva essere assente proprio nell’anno del 50esimo anniversario del format, ma sperava di fare un programma diverso e più corale: “Stiamo cercando come fare una Domenica In diversa, non io da sola. Una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo”. Ora però le cose sono al punto di partenza e ad oggi la conduttrice è di nuovo sola al timone di Domenica in: ma cos’è accaduto?

Gabriele Corsi, perché ha cambiato idea su Domenica in

Per Gabriele Corsi Domenica in poteva essere un punto di svolta della sua carriera, oltre che un’opportunità di crescita. Un format seguito, amato dal pubblico che va in onda da settembre a maggio e che fa compagnia agli italiani nel periodo invernale. Il suo passo indietro è stato accompagnato da una serie di pettegolezzi, anche se la nota stampa Rai ha tentato di porre fine alle dicerie:

“La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso “Domenica In” incompatibile con altri progetti dell’artista”. La nota prosegue: “La Direzione Intrattenimento Day Time Rai nel ringraziare Corsi per quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale, e ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione”. Nessun commento per ora dal conduttore.

I rumors su una possibile incompatibilità di Corsi con Mara Venier sono stati smentiti dalla stessa conduttrice che ha pubblicato una storia dove rivela che l’ex volto del Trio Medusa non sarà a Domenica in perché non ha raggiunto un accodo economico con la dirigenza Rai. La notizia è stata ripresa da LaPresse: “Non c’è stata nessuna incompatibilità tra i progetti di Corsi e Domenica e il dietrofront del conduttore sarebbe stato dettato da ragioni economiche legate al cachet. Da qui la scelta di rinunciare alla conduzione del contenitore domenicale guidato da Mara Venier”.

Domenica in, passo indietro anche di Nek

La rinuncia di Corsi a Domenica in è successiva a quella di Nek. Il cantante, che recentemente ha guidato da La Strada al Palco, rivelandosi un bravissimo conduttore avrebbe dovuto affiancare la Venier e Corsi nella nuova edizione di Domenica in, ma poco prima dell’annuncio della dirigenza Rai il cantante ha fatto un passo indietro.

Ora resta da capire se Mara avrà un collega al suo fianco o se si ritroverà per l’ennesima volta sola al timone del contenitore domenicale. Sembra tuttavia che lei avesse espresso delle preferenze su alcuni personaggi tv, nomi che a quanto pare la Rai non avrebbe preso in considerazione.