Perché Francesca Fialdini ha deciso di ritirarsi da Ballando con le Stelle (e la reazione di Giovanni Pernice)

La recente ottava puntata di Ballando con le stelle ha visto un evento inatteso: il ritiro di Francesca Fialdini, una delle protagoniste più amate di questa edizione. La conduttrice romana, già alle prese con un infortunio al piede, ha annunciato in diretta televisiva la sua decisione di abbandonare temporaneamente la gara a causa di un nuovo grave problema fisico, una frattura scomposta di tre costole.

Il ritiro di Francesca Fialdini da Ballando con le stelle

Francesca Fialdini ha spiegato dettagliatamente i motivi del suo abbandono: «Il piede, che mi aveva costretto a ballare su una gamba sola, sembrava in via di guarigione, ma purtroppo sono sopraggiunte tre costole rotte, con fratture scomposte». Il medico che la segue le ha consigliato con fermezza di fermarsi per evitare possibili complicazioni, spingendola a questa dolorosa decisione. La conduttrice ha inoltre sottolineato come lei e il suo maestro di ballo, Giovanni Pernice, abbiano sempre fatto affidamento esclusivamente sulle proprie capacità fisiche, senza ricorrere a espedienti come l’uso di sedie o supporti vari, che invece in passato sono stati adottati da altri concorrenti infortunati.

Il regolamento di Ballando con le stelle prevede la possibilità di un ripescaggio per coloro che si ritirano o vengono eliminati per problemi fisici, proprio come accaduto alla Fialdini. La conduttrice potrà quindi prendersi tre settimane di recupero per poi tentare un ritorno in gara nella puntata dell’11ª serata, prevista per il 6 dicembre 2025. Questo meccanismo di ripescaggio ha precedenti illustri: nel 2022 Luisella Costamagna, dopo un ritiro temporaneo per infortunio, fu ripescata e riuscì a vincere l’edizione, offrendo un precedente che alimenta le speranze dei fan di Francesca.

Reazioni del pubblico e polemiche sulla giuria

Il ritiro della Fialdini è stato uno dei temi più discussi sui social network, con numerosi utenti convinti di un suo ritorno imminente. Molti hanno già paragonato la sua situazione a quella di Costamagna, ipotizzando una possibile vittoria finale nonostante il momento di difficoltà fisica.

Nonostante le controversie, la maggior parte del pubblico ha espresso dispiacere per la decisione della conduttrice, sottolineando come Francesca sia stata la “scoperta” di questa edizione di Ballando, capace di farsi apprezzare non solo per le doti da ballerina ma anche per il suo carattere genuino e solare.