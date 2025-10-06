Perché Filippo Magnini e Federica Pellegrini si sono lasciati: le motivazioni dell’addio

Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono stati una coppia molto unita e chiacchierata. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2011 e ad unirli è sempre stata proprio la forte passione per il nuoto. All’epoca lei era fidanzata con il collega Luca Marin, mentre Magnini con la compagna Cristina. Per entrambi ci sono state le rispettive rotture, e poi la nascita di un amore che ha appassionato migliaia di fan. Prima amici, poi qualcosa di più: in occasione del compleanno della nuotatrice, vengono paparazzati insieme a Roma. Nel settembre 2011 hanno quindi ufficializzato la storia: insieme hanno anche partecipato ai Giochi Olimpici di Londra, mostrandosi molto uniti a eventi di beneficienza e ad appuntamenti ufficiali.

Ecco perché si sono lasciati

Una storia d’amore molto intensa e chiacchierata, ma finita in modo burrascoso. Nonostante i due abbiano voltato pagina, i due sarebbero rimasti in rapporti freddi e distaccati. “Io e lui ci siamo massacrati” – ha detto lei durante un’intervista rilasciata per La Stampa – “quindi è evidente che eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra“. Magnini ha invece parlato della sua storia d’amore con Pellegrini come di un momento bellissimo, durato tanto e che ha portato anni importanti. “Non era più sicura dell’amore” – ha raccontato – “mi ha lasciato lei. Ho sofferto tanto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita“. Entrambi hanno ora nuovi partner, con cui sono nati dei legami profondi.

La Pellegrini è infatti felicemente sposata con Matteo Giunta, anche lui nuotatore, da cui è nata la piccola Matilde. Magnini ha invece pronunciato il sì con Giorgia Palmas, che gli ha donato la gioia di diventare papà di Mia. “Mi sono incasinata la vita” – ha inoltre detto l’atleta parlando delle sue relazioni sentimentali passate – “sono diventata una macchina da gossip: l’ho usato, mi ha travolto, ora sto alla larga. Appena c’è traccia di gossip taccio“.

L’amore con Matteo Giunta

Lui allenatore, lei atleta. Federica e Matteo sono stati prima colleghi e poi fidanzati. Una storia che è nata nel 2018, un anno e mezzo dopo le Olimpiadi, e che ha portato entrambi a diventare inseparabili. “Ci siamo sentiti liberi di viversi senza paure” – ha raccontato Pellegrini – “prima temevamo che potessimo compromettere l’equilibrio della nostra squadra“. Il loro matrimonio è avvenuto nell’agosto 2022 con una cerimonia romantica a Venezia e, nel 2024, è nata la loro prima figlia Matilde. La coppia aveva deciso di mantenere la loro relazione segreta per evitare tutti i pettegolezzi possibili.