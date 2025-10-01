Perchè Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: l’addio dopo anni insieme

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno reso noto di aver posto fine alla loro storia d’amore. I due sono stati una coppia per 17 anni e sono sempre apparsi molto innamorati, ma evidentemente qualcosa si è rotto e hanno scelto di intraprendere strade diverse. A quanto pare la decisione non è stata facile, i due si sono impegnati per salvare il loro rapporto che è sempre stato sostenuto da un affetto sincero, ma non sono riusciti nel loro intento. Lui è reduce dal successo di Temptation Island mentre lei impegnata sui social e in diversi progetti. L’annuncio dell’addio è stato dato da entrambi sui profili social, un annuncio condiviso e apparentemente formale.

“Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci molto bene”, ha scritto Pamela su Instagram. Parole che rivelano che i due si sono detti addio in modo civile, senza drammi. In realtà non ci sono ragioni palesi, ma solo il desiderio di guardare avanti in modo diverso. Le stesse parole sono stata pubblicate dal conduttore di Temptation Island,che ha ribadito che l’affetto che prova per Pamela non cambierà mai.

Eppure i due in passato hanno parlato del loro futuro insieme e dei progetti di famiglia, non hanno mai accennato a crisi o distacchi anche se negli ultimi mesi sono apparsi sempre meno insieme. Hanno condiviso anche momenti professionali e non si sono mai nascosti. Cosa abbia portato la coppia a porre fine al rapporto non è chiaro, ma è evidentemente gli obiettivi fissati non erano più condivisi da entrambi.

Filippo Bisciglia: “Pur volendoci bene…”

Il volto di Temptation Island ha sottolineato di voler molto bene a Pamela, 17 anni insieme sono tanti e non sarà facile per entrambi guardare avanti da soli: “Già da un po’… Dopo 17 anni, io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”. Tuttavia il conduttore fa notare che la crisi era in corso da tempo, e che i tentativi per superarla sono stati diversi, ma alla fine hanno portato ad un’unica decisione: quella di prendere direzioni diverse.

I due hanno ricevuto l’affetto dei tanti fans che gli hanno augurato di trovare il modo di tornare insieme e salvare un amore vero e sincero che in 17 anni ha superato diversi ostacoli. In molti si chiedono quando è iniziato il distacco e che quanto tempo i due ci hanno messo a capire che l’amore era finito. Quesiti a cui si può rispondere analizzando alcune dettagli social.

Pamela e Filippo l’ultimo post insieme: l’indizio sulla crisi

L’ultimo post dove Filippo e Pamela appaiono insieme risale all’estate del 2024. La foto è stata scattata a Luglio, subito dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island: “Foto di rito. Anche questo viaggio nei sentimenti è giunto al termine”, questa la didascalia che accompagna l’immagine e che mostra i due affiatati. Da quel momento non ci sono state altre foto e i sospetti che qualcosa non andava tra loro circola da mesi.

I due si sono conosciuti per caso, dopo la partecipazione di Bisciglia al Grande Fratello. Sono sempre apparsi molto uniti e in passato hanno parlato anche della possibilità di diventare genitori. Il conduttore non ha mai nascosto il suo desiderio di paternità: “Negli anni ci siamo detti: “Proviamo”, “No aspettiamo”, poi ancora “Proviamo”, alla fine passa il tempo. Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema”.