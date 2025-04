Perché chiude in anticipo Ne vedremo delle belle e quando andrà in onda l’ultima puntata

Il tv show Rai chiuderà in anticipo per una serie di motivi che hanno portato i telespettatori a non apprezzarlo pienamente.

Il programma Ne vedremo delle belle sta per chiudere in anticipo. Pare infatti che il tv show di Carlo Conti non abbia ottenuto un riscontro positivo da parte del pubblico. Si tratta in realtà di uno dei pochi prodotti – messi in atto dal conduttore fiorentino – che i telespettatori non hanno apprezzato, dato che le sue trasmissioni sono sempre andate benissimo. Non si può infatti non menzionare Tale e Quale Show, il format che va in onda ormai da anni e che è diventato un must del piccolo schermo, oppure I migliori anni. Di recente Conti è inoltre stato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025, e sarà al timone della kermesse anche durante l’edizione 2026.

Cosa è successo quindi al nuovo tv show di casa Rai? C’è da dire che si è trattato di un programma del tutto nuovo che ha voluto seguire la scia del fortunato Ora o mai più di Marco Liorni, parlando però delle showgirl “vecchie glorie” che sono tornate in tv dopo anni.

Ne vedremo delle belle chiude: cosa è successo

La decisione di chiudere anticipatamente la trasmissione Rai è stata presa proprio dal padrone di casa Carlo Conti che, a tal proposito, ha svelato: “Visto che Ne vedremo delle belle non ha carburato preferisco finire prima“. Durante una recente dichiarazione, Conti ha infatti dichiarato che il suo nuovo varietà non ha ottenuto i risultati sperati e che per questo motivo chiuderà i battenti prima del dovuto. Ci sarebbero dovute essere infatti 5 puntate, con una pausa il giorno del Sabato Santo, sera in cui non sarebbe il caso – come ha spiegato il conduttore – di fare il varietà. “Siccome il programma non è che vada benissimo“- ha continuato lui – “ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana“. Nel corso di un’intervista rilasciata per LaPresse, Conti ha così annunciato di voler chiudere il programma in anticipo.

Del resto, la Rai aveva previsto di fermarsi alla quarta puntata e finire con sabato, dato che si è trattato sin dall’inizio di un programma sperimentale. “Piuttosto che riprenderlo è meglio evitare” – ha fatto sapere Carlo Conti – “Se hai un programma che ti fa il 25-30% ti puoi anche fermare una settimana, ma visto che Ne vedremo delle belle non ha carburato preferisco finire prima“. Lo stesso si è detto comunque contento di aver sperimentato. “Anche perché se non sperimento io, Antonella Clerici, Carlucci, Gerry Scotti, Bonolis o Amadeus, chi deve sperimentare?” – ha infine concluso – “Sperimentare non ci cambia la vita“.

“Ecco cosa mancava in Ne vedremo delle belle”

Carlo Conti ha quindi annunciato la chiusura definitiva del programma, che avverrà tra non molto e che è stata pensata per via di un riscontro non proprio positivo da parte del pubblico. Molti telespettatori si sono però chiesti cosa fosse mancato alla trasmissione, che è stata inserita il sabato sera in prima serata a mo’ di esperimento. A rispondere a questo quesito ci ha pensato proprio lo stesso conduttore che, a tal proposito, ha detto: “A mancare è stato l’aspetto fondamentale che doveva essere il pepe tra le protagoniste, pepe che non c’è stato: la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco“.