Con il Concertone su Rai 3 Chi l’ha visto? non va in onda; saltano anche Il Paradiso delle Signore e U&D. Tutte le variazioni di oggi

Chi l’ha visto? oggi non va in onda: le variazioni di palinsesto per il 1° maggio

Il 1° maggio in tv non si traduce in grandi appuntamenti speciali per la Festa dei Lavoratori o in approfondimenti sulle condizioni di lavoro in Italia, ma principalmente in variazioni di palinsesto dovute al dì di festa e alla programmazione fiume del Concertone del 1° Maggio organizzato dai sindacati e di stanza a Roma (ch potrete seguire dalle 15:15 in liveblogging su Soundsblog).

Cadendo di mercoledì, il Concertone spazza via uno degli appuntamenti più attesi della settimana televisiva, ovvero quello con Chi l’ha visto nel prime time di Rai 3. Ma Federica Sciarelli e la sua squadra potranno prendersi almeno una settimana di riposo dalla tv, visto che al loro posto ci saranno i nomi più ‘forti’ della line-up del Concertone (che quest’anno è una sorta di Sanremo+Festivalbar).

Vediamo, però, anche le altre variazioni di palinsesto di oggi, mercoledì 1° maggio 2024.

Soap dimezzate: niente UPAS, Endless Love e Il Paradiso delle Signore

Insieme alla prima serata di Rai 3 cadono anche gli appuntamenti di access prime time: dalle 15 in poi ci sarà spazio solo per la musica. Gli appassionati di Un Posto al Sole, dunque, dovranno aspettare domani, giovedì 2 maggio, per rivedere all’opera i propri beniamini.

Sul fronte soap, si ferma per un giorno anche Il Paradiso delle Signore: oggi non va in onda per tutelare le ultime preziose puntate in prima tv, sebbene non ci siano eventi live in programma su Rai 1. Ci sarà una puntata un po’ più lunga de La Volta Buona.

Stesso destino per Endless Love, che dà appuntamento a giovedì 2 maggio…

Uomini e Donne non va in onda

Anche il people show di Maria De Filippi si prende una pausa per la Festa dei Lavoratori, portando con sé anche Endless Love, il daytime di Amici e Pomeriggio Cinque. La programmazione pomeridiana di Canale 5 prevede, dunque, l’immarcescibile Beautiful, seguito da La Promessa e poi da un film tv di Rosamunde Pilcher (per un anticipo di estate).